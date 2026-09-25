Türk halk müziğinin büyük ustası, "Bozkırın Tezenesi" olarak anılan Neşet Ertaş, vefatının yıl dönümünde İstanbul’da türküleri ve bıraktığı mirasıyla anılıyor. İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), usta ozanın anısını yaşatmak amacıyla toplu taşıma araçlarında özel bir anma programı başlattı.

OTOBÜS, METROBÜS VE TRAMVAYLARDA TÜRKÜLER YANKILANIYOR

İETT tarafından yapılan paylaşımda, Neşet Ertaş'ın ezgilerinin gün boyunca İstanbul sokaklarında olacağı bildirildi. Anma kapsamındaki çalışmalar çerçevesinde özel tasarımlarla giydirilen otobüs ve metrobüsler hatlarda hizmet vermeye başlarken, Nostaljik Tramvay ve tarihi Tünel hattında usta sanatçının eşsiz eserleri yolculara dinletiliyor.

İETT'den yapılan açıklamada, "Bir ozanın sazından çıkan türküler, yıllar geçse de susmuyor. Neşet Ertaş’ı vefatının yıl dönümünde türküleriyle, sözleriyle ve gönüllerde bıraktığı eşsiz mirasıyla, saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz" ifadelerine yer verildi. Gün boyu sürecek etkinliklerle İstanbullular, yolculukları sırasında büyük ozanın unutulmaz eserlerini dinleme imkanı buluyor.