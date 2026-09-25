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Ankara'da Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) önünde protesto eylemi gerçekleştiren emeklilerin eyleminde intihar girişimi yaşandı. Emekli polis memuru olduğu belirtilen bir şahıs, iddiaya göre kendi beylik silahıyla kendini vurdu. Ağır yaralanan vatandaşa sağlık ekipleri müdahale etti. Hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

25 Eylül'de Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak bir araya gelen emekliler, yaşadıkları ekonomik sorunlara dikkat çekmek için eylem düzenledi. Ankara'daki eylemin adresi ise Anayasa Mahkemesi önü oldu. Emekliler, seyyanen zam taleplerinin yanı sıra aylardır yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesini istedi. Eylem sırasında polis ekipleri ile emekliler arasında gerginlik yaşandı.

EMEKLİ EYLEMİNDE İNTİHAR GİRİŞİMİ

AYM'nin önünde protesto eylemi gerçekleştiren emeklilerin eyleminde bir yanda arbede yaşanırken bir emekli intihara kalkıştı.

Basın açıklaması öncesi bir emeklinin silahla intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

EMEKLİ DERNEKLERİNDEN AÇIKLAMA

Yaşanan olay sonrasında emekli dernekleri, yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef elim olay dolayısıyla basın açıklamamızı burada sonlandırıyoruz. Gerçekten çok üzgünüz. Emeklilerin yaşadığı durumun acı bir örneği ile karşılaştık. Basın açıklamamız burada sonlanmıştır arkadaşlar."