Kaynak: İHA

Karaman merkeze bağlı Taşkale köyü sınırları içerisinde, Yeşildere Vadisi'nin kuzeyinde konumlanan Manazan Mağaraları, yüksek bir kaya kütlesinin tamamen insan eliyle oyulması sonucu meydana getirildi. Toplam beş katlı bir yerleşim alanından oluşan mağaraların ilk iki katında hücre biçiminde çok sayıda odacık bulunuyor.

Kaya kütlesinin iç kısımlarına oyulan diğer katlar ise bölge halkı tarafından sırasıyla Kumkale, At Meydanı ve Ölüler Meydanı şeklinde adlandırılıyor. Üst katlara geçişlerin dar koridorlar ve bacalar vasıtasıyla sağlandığı Manazan Mağaraları, kil oranı yüksek kireç taşı dokusuyla dikkat çekiyor. Bu özel yapı, ortamdaki ısı ile nem oranını sabit tutarak organik maddelerin bozulmasını geciktiriyor. Tarihi yapının geçmiş çağlarda güvenlik ihtiyacının yanı sıra bu koruyucu iklimsel özelliğinden dolayı da tercih edildiği öngörülüyor.

HAFTA SONLARI YÜZLERCE ZİYARETÇİYİ AĞIRLIYOR

Manazan Mağarası görevlisi Ahmet Görgün, tarihi mekâna özellikle hafta sonlarında büyük bir ilgi gösterildiğini ve sadece hafta sonu günlerinde yüzlerce kişinin alanı ziyaret ettiğini belirtti.

ZİYARETÇİLERDEN IŞIKLANDIRMA TALEBİ

Mağarayı incelemeye gelen vatandaşlar, bu tarihi mirasın turizm açısından oldukça etkileyici olduğunu dile getirdi. Ziyaretçiler, içerideki gezintinin kolaylaştırılması ve otantik dokunun daha belirgin hale getirilmesi amacıyla mağara içine ışıklandırma çalışması yapılmasını istedi.