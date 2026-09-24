Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul'un kültür-sanat hafızasında önemli bir yere sahip olan Muammer Karaca Tiyatrosu, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden kapılarını açmaya hazırlanıyor.

“HASRET BİTİYOR”

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, sosyal medya hesabından tiyatronun son halinin yer aldığı bir video paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Hasret bitiyor. Büyük bir özen ve özveri ile restorasyonunu gerçekleştirdiğimiz Muammer Karaca Tiyatrosu İstanbullularla kavuşuyor. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun.”



Restorasyonu tamamlanan tarihi yapı, yeniden İstanbul'un kültür ve sanat hayatına kazandırılacak.