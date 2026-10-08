İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, milyarlık 'fon' vurgunuyla ilgili olarak Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan temin edilen tüm bilgi, belge ve raporların incelendiğini duyurdu.

Sosyal medya paylaşımlarını işaret ederek "dezenformasyon" uyarısı yapan Başsavcılık, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu kapsamında adli işlem yapılacağını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen açıklama şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan 'Fon Soruşturması' kapsamında; Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan temin edilen tüm bilgi, belge ve raporlar üzerinde incelemeler titizlikle sürdürülmektedir.

Bununla birlikte, bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin gerçeği yansıtmayan birtakım iddiaların, kişi ve kurumlar ile ilgili dezenformasyonların kamuoyuyla paylaşıldığı görülmektedir.

Gerçeğe aykırı bilgilerin alenen yayılması, Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesinde düzenlenen 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçu kapsamında değerlendirilecek olup, bu paylaşımları yapanlar hakkında Başsavcılığımızca resen gerekli adli işlemler tesis edilecektir."