Nefes yazarı Nuray Babacan, bugün kaleme aldığı köşe yazısında AK Parti içerisinde dillendirilen 3 seçim senaryosunu yazdı. Bu senaryolara bağlı olarak kabinede yapılacak değişiklikler için isim isim liste açıkladı.
Ankara'yı sallayan kulis: Kabine değişecek, isim isim açıkladı
Türkiye'de erken, baskın veya öne alınmış seçim senaryoları konuşulurken, Ankara'yı sallayacak bir kulis bilgisi geldi.Aykut Metehan
Nuray Babacan'ın yazısından ilgili kısım şöyle:
Seçim için birbirinden farklı öneriler var;
1- “Baskın seçime gidelim. Kabinede, bürokraside, parti yönetiminde değişiklik yapalım. Yeni ve güvenilir bir kadro oluşturulsun. Dar gelirlilere yönelik maaş artışının ardından, tartışmalar uzamadan seçim yapalım.
2- Seçim için süre sonuna kadar kullanılmalı. 2028’e kadar beklenmeli. Bu sürede olağanüstü kongre ile parti kadroları yenilenmeli. Fon krizini ortadan kaldıracak önlemlerin hayata geçirilmesi, kadroların yenilenmesi ve ekonominin temel sorunlarının giderilmesi için zamana ihtiyaç var.
3- Tam bir temizlik yapılıp yeni bir sayfa açılması lazım. Eğer bu süreç uzarsa, zaten kırılgan olan ekonomiyi çok olumsuz etkiler. Ne yapılacaksa derhal yapılmalı ve güven yeniden tesis edilmeli.”
KABİNE SOHBETLERİ…
Tabii sonra konu, ‘kabinede ve üst yönetimde değişiklik olursa ne olur’a geliyor;
Hep gündemde olduğu gibi çalışma ve ticaret bakanının değişeceği, bazı diğer bakanlıklarda kaydırmalar olacağı öne sürülüyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu’nun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olabileceği,
Ticaret Bakanlığı’na DEİK Başkanı Nail Olpak’ın veya TMSF Başkanı Fatin Rüştü Karakaş’ın getirilebileceği,
Çevre Bakanı Murat Kurum’un Ulaştırma Bakanlığı’na kaydırılabileceği,
Çevre Bakanlığı’na Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş’ın getirilebileceği,
Gelir İdaresi Başkanlığı yapan Bekir Bayraktar’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda bakan yardımcılığı görevine getirilebileceği gibi senaryolar konuşuluyor.
Anlaşılan, fon vurgununun oluşturduğu domino etkisini daha çok konuşacağız…