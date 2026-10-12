Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Ankara'yı sallayan kulis: Kabine değişecek, isim isim açıkladı

Ankara'yı sallayan kulis: Kabine değişecek, isim isim açıkladı

Türkiye'de erken, baskın veya öne alınmış seçim senaryoları konuşulurken, Ankara'yı sallayacak bir kulis bilgisi geldi.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Ankara'yı sallayan kulis: Kabine değişecek, isim isim açıkladı - Resim: 1

Nefes yazarı Nuray Babacan, bugün kaleme aldığı köşe yazısında AK Parti içerisinde dillendirilen 3 seçim senaryosunu yazdı. Bu senaryolara bağlı olarak kabinede yapılacak değişiklikler için isim isim liste açıkladı.

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Ankara'yı sallayan kulis: Kabine değişecek, isim isim açıkladı - Resim: 2

Nuray Babacan'ın yazısından ilgili kısım şöyle:

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Ankara'yı sallayan kulis: Kabine değişecek, isim isim açıkladı - Resim: 3

Seçim için birbirinden farklı öneriler var;

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Ankara'yı sallayan kulis: Kabine değişecek, isim isim açıkladı - Resim: 4

1- “Baskın seçime gidelim. Kabinede, bürokraside, parti yönetiminde değişiklik yapalım. Yeni ve güvenilir bir kadro oluşturulsun. Dar gelirlilere yönelik maaş artışının ardından, tartışmalar uzamadan seçim yapalım.

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Ankara'yı sallayan kulis: Kabine değişecek, isim isim açıkladı - Resim: 5

2- Seçim için süre sonuna kadar kullanılmalı. 2028’e kadar beklenmeli. Bu sürede olağanüstü kongre ile parti kadroları yenilenmeli. Fon krizini ortadan kaldıracak önlemlerin hayata geçirilmesi, kadroların yenilenmesi ve ekonominin temel sorunlarının giderilmesi için zamana ihtiyaç var.

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Ankara'yı sallayan kulis: Kabine değişecek, isim isim açıkladı - Resim: 6

3- Tam bir temizlik yapılıp yeni bir sayfa açılması lazım. Eğer bu süreç uzarsa, zaten kırılgan olan ekonomiyi çok olumsuz etkiler. Ne yapılacaksa derhal yapılmalı ve güven yeniden tesis edilmeli.”

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Ankara'yı sallayan kulis: Kabine değişecek, isim isim açıkladı - Resim: 7

KABİNE SOHBETLERİ…

Tabii sonra konu, ‘kabinede ve üst yönetimde değişiklik olursa ne olur’a geliyor;

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Ankara'yı sallayan kulis: Kabine değişecek, isim isim açıkladı - Resim: 8

Hep gündemde olduğu gibi çalışma ve ticaret bakanının değişeceği, bazı diğer bakanlıklarda kaydırmalar olacağı öne sürülüyor.

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Ankara'yı sallayan kulis: Kabine değişecek, isim isim açıkladı - Resim: 9

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu’nun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olabileceği,

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Ankara'yı sallayan kulis: Kabine değişecek, isim isim açıkladı - Resim: 10

Ticaret Bakanlığı’na DEİK Başkanı Nail Olpak’ın veya TMSF Başkanı Fatin Rüştü Karakaş’ın getirilebileceği,

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Ankara'yı sallayan kulis: Kabine değişecek, isim isim açıkladı - Resim: 11

Çevre Bakanı Murat Kurum’un Ulaştırma Bakanlığı’na kaydırılabileceği,

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Ankara'yı sallayan kulis: Kabine değişecek, isim isim açıkladı - Resim: 12

Çevre Bakanlığı’na Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş’ın getirilebileceği,

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Ankara'yı sallayan kulis: Kabine değişecek, isim isim açıkladı - Resim: 13

Gelir İdaresi Başkanlığı yapan Bekir Bayraktar’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda bakan yardımcılığı görevine getirilebileceği gibi senaryolar konuşuluyor.

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Ankara'yı sallayan kulis: Kabine değişecek, isim isim açıkladı - Resim: 14

Anlaşılan, fon vurgununun oluşturduğu domino etkisini daha çok konuşacağız…

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