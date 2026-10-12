Market alışverişinde bütçesini korumak isteyen tüketicilere müjdeli haber geldi. Migros, 10-18 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni "1 Alana 1 Bedava" indirim kampanyasını başlattı. Temizlikten gıdaya, mutfak gereçlerinden kişisel bakıma kadar geniş bir yelpazede sunulan fırsatlar, belirlenen tarihlere göre raflardaki yerini alıyor.
Migros'ta dev indirim rüzgarı başladı: İşte gün gün 1 alana 1 bedava ürün listesi
Migros, Ekim 2026'ya özel hazırladığı dev "1 Alana 1 Bedava" kampanyasını duyurdu. Mutfak alışverişinden temizlik malzemelerine, züccaciyeden kişisel bakıma kadar pek çok kategoride geçerli indirim takvimi belli olduKaynak: Haber Merkezi
Kampanyanın ilk günlerinde ev temizliği ve mutfak ihtiyaçları öne çıkıyor. 10, 11 ve 12 Ekim tarihlerinde 5 kg ve altındaki tüm toz deterjan çeşitlerinde aynı veya farklı ürün alımlarında 1 alana 1 bedava fırsatı uygulanıyor. Ayrıca tava, tencere, tabak ve bardak gibi tüm züccaciye reyonu ürünleri de bu tarihler arasında indirimli olarak satışa sunuluyor.
Hafta ortasında indirim rüzgarı mutfağa taşınıyor. 13-15 Ekim 2026 tarihleri arasında; helva, zeytin gibi kahvaltılıkların yanı sıra mutfakta pratiklik sağlayan streç film, alüminyum folyo, buzdolabı poşeti ve çöp poşeti çeşitlerinde "1 alana 1 bedava" avantajı geçerli olacak. Ayrıca deodorant çeşitleri de bu tarihlerde indirim listesinde yer alıyor.
Migros, 14 Ekim Çarşamba gününe özel tek günlük dev bir sürpriz hazırladı. Sadece bu tarihte geçerli olmak üzere kek, bisküvi ve gofret çeşitlerinde 1 alana 1 bedava kampanyası uygulanacak. Atıştırmalık stoklamak isteyenlerin Çarşamba gününü kaçırmaması gerekiyor.
Ekim ayının ikinci haftasındaki indirim maratonu kişisel bakım ürünleriyle sona eriyor. 16-18 Ekim 2026 tarihlerinde tuvalet kağıdı çeşitleri, şampuan, saç kremi ve hijyenik pedlerde ikili alımlarda bir ürün hediye edilecek.