Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Migros'ta dev indirim rüzgarı başladı: İşte gün gün 1 alana 1 bedava ürün listesi

Migros'ta dev indirim rüzgarı başladı: İşte gün gün 1 alana 1 bedava ürün listesi

Migros, Ekim 2026'ya özel hazırladığı dev "1 Alana 1 Bedava" kampanyasını duyurdu. Mutfak alışverişinden temizlik malzemelerine, züccaciyeden kişisel bakıma kadar pek çok kategoride geçerli indirim takvimi belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
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Migros'ta dev indirim rüzgarı başladı: İşte gün gün 1 alana 1 bedava ürün listesi - Resim: 1

Market alışverişinde bütçesini korumak isteyen tüketicilere müjdeli haber geldi. Migros, 10-18 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni "1 Alana 1 Bedava" indirim kampanyasını başlattı. Temizlikten gıdaya, mutfak gereçlerinden kişisel bakıma kadar geniş bir yelpazede sunulan fırsatlar, belirlenen tarihlere göre raflardaki yerini alıyor.

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Migros'ta dev indirim rüzgarı başladı: İşte gün gün 1 alana 1 bedava ürün listesi - Resim: 2


Kampanyanın ilk günlerinde ev temizliği ve mutfak ihtiyaçları öne çıkıyor. 10, 11 ve 12 Ekim tarihlerinde 5 kg ve altındaki tüm toz deterjan çeşitlerinde aynı veya farklı ürün alımlarında 1 alana 1 bedava fırsatı uygulanıyor. Ayrıca tava, tencere, tabak ve bardak gibi tüm züccaciye reyonu ürünleri de bu tarihler arasında indirimli olarak satışa sunuluyor.

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Migros'ta dev indirim rüzgarı başladı: İşte gün gün 1 alana 1 bedava ürün listesi - Resim: 3

Hafta ortasında indirim rüzgarı mutfağa taşınıyor. 13-15 Ekim 2026 tarihleri arasında; helva, zeytin gibi kahvaltılıkların yanı sıra mutfakta pratiklik sağlayan streç film, alüminyum folyo, buzdolabı poşeti ve çöp poşeti çeşitlerinde "1 alana 1 bedava" avantajı geçerli olacak. Ayrıca deodorant çeşitleri de bu tarihlerde indirim listesinde yer alıyor.

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Migros'ta dev indirim rüzgarı başladı: İşte gün gün 1 alana 1 bedava ürün listesi - Resim: 4


Migros, 14 Ekim Çarşamba gününe özel tek günlük dev bir sürpriz hazırladı. Sadece bu tarihte geçerli olmak üzere kek, bisküvi ve gofret çeşitlerinde 1 alana 1 bedava kampanyası uygulanacak. Atıştırmalık stoklamak isteyenlerin Çarşamba gününü kaçırmaması gerekiyor.

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Migros'ta dev indirim rüzgarı başladı: İşte gün gün 1 alana 1 bedava ürün listesi - Resim: 5


Ekim ayının ikinci haftasındaki indirim maratonu kişisel bakım ürünleriyle sona eriyor. 16-18 Ekim 2026 tarihlerinde tuvalet kağıdı çeşitleri, şampuan, saç kremi ve hijyenik pedlerde ikili alımlarda bir ürün hediye edilecek.

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