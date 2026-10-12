Migros'ta dev indirim rüzgarı başladı: İşte gün gün 1 alana 1 bedava ürün listesi



Kampanyanın ilk günlerinde ev temizliği ve mutfak ihtiyaçları öne çıkıyor. 10, 11 ve 12 Ekim tarihlerinde 5 kg ve altındaki tüm toz deterjan çeşitlerinde aynı veya farklı ürün alımlarında 1 alana 1 bedava fırsatı uygulanıyor. Ayrıca tava, tencere, tabak ve bardak gibi tüm züccaciye reyonu ürünleri de bu tarihler arasında indirimli olarak satışa sunuluyor.