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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Sturm Graz ile sahasında karşı karşıya gelecek.

Kadıköy'de oynanacak kritik mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan teknik direktör İsmail Kartal, Vedat Muriqi, Kante ve Ederson gibi yıldız isimlerle ilgili son durumu açıkladı.

'STURM GRAZ GENÇ VE KOŞAN BİR TAKIM'

Şampiyonlar Ligi'nde her maçın final havasında geçtiğini belirten İsmail Kartal, "Bu maçı kazanmak ve ikinci maça avantajlı gitmek istiyoruz. Sturm Graz iyi bir takım. Güçlerinin bilincindeyiz ama takım olarak çok iyi hazırlandık. Yeni teknik adamları ile farklı bir sistemle oynuyorlar. Genç ve koşan bir takım. Mücadele güçleri yüksek." diyerek rakibin güçlü yanlarına dikkat çekti.

'OOSTERWOLDE HAZIR OLDUĞU İÇİN SOLDA ONU TERCİH EDİYORUZ'

Şampiyonlar Ligi'ne kalarak camiayı mutlu etmek istediklerini ifade eden İsmail Kartal, Oosterwolde'nin sol bek oynaması hakkında gelen soruyu, "Jayden Oosterwolde daha önce sol bek oynadı. Hazır olduğu için solda onu tercih ediyoruz." şeklinde yanıtladı.

'DAHA FAZLASINI YAPMALIYIZ'

Gornik Zabrze ile oynanan ilk maçın hatırlatılması üzerine "İlk turda kendi evimizdeki maçın daha farklı bitebileceğini siz de biliyorsunuz." diyen İsmail Kartal, "İkinci maçta iki yarıda da farklı oyunlar vardı, turu geçmeyi başardık. Çalışıyoruz ve gelişiyoruz. Daha da gelişerek daha fazlasını yapmalıyız." dedi.

'MURIQI VE KANTE'Yİ KADROYA ALACAĞIZ'

Vedat Muriqi ve Kante'nin kadroda olacağını açıklayan Kartal, "Vedat Muriqi'i kadroya alacağız. Takım kadrosunda olacaktır. N'Golo Kante geldi ev iyi durumda. 10. idmanına çıkacak. O da bizimle birlikte kadroda olacak." ifadelerini kullandı.

'KALECİ TERCİHİ YARIN BELLİ OLACAK'

Öte yandan kalede Mert Günok mu yoksa Ederson'un başlayacağına dair gelen soruya da "Kalede kimin oynayacağına yarın karar vereceğiz." diye yanıt verdi.