Küresel piyasalardan gelen jeopolitik sinyaller ve kritik veri açıklamaları öncesinde altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Günün ilk saatlerinden itibaren "Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arayan yatırımcılar, iç ve dış piyasadaki gelişmeleri yakından takip ediyor.
Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Ağustos 2026)
Gram ve çeyrek altın yükselmeye devam ediyor. Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 4 Ağustos 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...Kaynak: Haber Merkezi
ABD-İran hattından gelen tutarsız açıklamalar ve Fed faiz patikasına yön verecek ABD istihdam verisi öncesinde fiyatlarda sınırlı bir yükseliş gözleniyor. İşte 4 Ağustos 2026 piyasalardaki son durum
Piyasalarda Yönü Ne Etkiliyor?
Altın fiyatlarındaki sınırlı yükseliş hareketinin arkasında iki kritik küresel başlık öne çıkıyor:
ABD - İran Görüşmelerine İlişkin Açıklamalar
İki ülke arasında yapılabileceği belirtilen görüşmelere dair piyasaya yansıyan tutarsız ve çelişkili açıklamalar yatırımcıların temkinli duruşunu korumasına neden oluyor.
ABD İstihdam Verisi ve Fed Faizi
Bu hafta açıklanacak olan ABD istihdam verilerinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki döneme ilişkin faiz politikası hakkında vereceği ipuçları altın fiyatlarının yönünde belirleyici rol oynayacak.
İşte 4 Ağustos 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
GRAM ALTIN
Gram altın satış fiyatı: 6.199,27 TL
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.111,00 TL
YARIM ALTIN
Yarım altın satış fiyatı: 20.222,00 TL
TAM ALTIN
Tam altın satış fiyatı: 40.000,97 TL
CUMHURİYET ALTINI
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.284,00 TL
GREMSE ALTIN
Gremse altın satış fiyatı: 100.309,18 TL
ONS ALTIN
Ons altın satış fiyatı: 4.052,50 dolar
UYARI: HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. ALTIN FİYATLARI ANLIK OLARAK DEĞİŞMEKTEDİR.