Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Ağustos 2026)

Küresel piyasalardan gelen jeopolitik sinyaller ve kritik veri açıklamaları öncesinde altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Günün ilk saatlerinden itibaren "Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arayan yatırımcılar, iç ve dış piyasadaki gelişmeleri yakından takip ediyor.