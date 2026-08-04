Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Ağustos 2026)

Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Ağustos 2026)

Gram ve çeyrek altın yükselmeye devam ediyor. Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 4 Ağustos 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Kaynak: Haber Merkezi
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Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Ağustos 2026) - Resim: 1

Küresel piyasalardan gelen jeopolitik sinyaller ve kritik veri açıklamaları öncesinde altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Günün ilk saatlerinden itibaren "Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arayan yatırımcılar, iç ve dış piyasadaki gelişmeleri yakından takip ediyor.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Ağustos 2026) - Resim: 2

ABD-İran hattından gelen tutarsız açıklamalar ve Fed faiz patikasına yön verecek ABD istihdam verisi öncesinde fiyatlarda sınırlı bir yükseliş gözleniyor. İşte 4 Ağustos 2026 piyasalardaki son durum

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Ağustos 2026) - Resim: 3

Piyasalarda Yönü Ne Etkiliyor?

Altın fiyatlarındaki sınırlı yükseliş hareketinin arkasında iki kritik küresel başlık öne çıkıyor:

ABD - İran Görüşmelerine İlişkin Açıklamalar

İki ülke arasında yapılabileceği belirtilen görüşmelere dair piyasaya yansıyan tutarsız ve çelişkili açıklamalar yatırımcıların temkinli duruşunu korumasına neden oluyor.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Ağustos 2026) - Resim: 4

ABD İstihdam Verisi ve Fed Faizi

Bu hafta açıklanacak olan ABD istihdam verilerinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki döneme ilişkin faiz politikası hakkında vereceği ipuçları altın fiyatlarının yönünde belirleyici rol oynayacak.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Ağustos 2026) - Resim: 5

İşte 4 Ağustos 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Ağustos 2026) - Resim: 6

GRAM ALTIN

Gram altın satış fiyatı: 6.199,27 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Ağustos 2026) - Resim: 7

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.111,00 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Ağustos 2026) - Resim: 8

YARIM ALTIN

Yarım altın satış fiyatı: 20.222,00 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Ağustos 2026) - Resim: 9

TAM ALTIN

Tam altın satış fiyatı: 40.000,97 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Ağustos 2026) - Resim: 10

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.284,00 TL

GREMSE ALTIN

Gremse altın satış fiyatı: 100.309,18 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Ağustos 2026) - Resim: 11

ONS ALTIN

Ons altın satış fiyatı: 4.052,50 dolar

UYARI: HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. ALTIN FİYATLARI ANLIK OLARAK DEĞİŞMEKTEDİR.

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