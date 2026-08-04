Özdemir Araştırma'nın son anketinde siyasi partilerin hem genel seçmen üzerindeki oy oranları, hem de yaş gruplarına göre dağılımları ölçüldü.
Son anket sonuçlarında AK Parti, YENİ Parti ve CHP'nin oy oranı ortaya çıktı: Dengeler değişecek
YENİ Parti'nin kuruluşu sonrası siyasette değişen dengeler, seçmenler tarafından merakla takip ediliyor. Kamuoyu araştırmaları, siyasette esen rüzgarın yönünü tespit etmek için seçim olmayan dönemlerde en somut veri olarak karşımıza çıkıyor.Aykut Metehan
Son zamanların en kapsamlı anketinde AK Parti birinci parti olarak çıkarken, CHP-YENİ Parti bölünmesinde dikkat çeken oranlar gün yüzüne çıktı.
Özdemir Araştırma tarafından 22–26 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmada, Türkiye genelinde 31 ilde 18 yaş ve üzeri 2.007 kişiyle CATI yöntemiyle görüşülmüştür.
Araştırma, YENİ Parti'nin kuruluşu olan 24 Temmuz'dan 2 gün önce başlamış, parti kurulduktan 2 gün sonra sonlandırılmıştır.
Genel Sonuçlar (Kararsızlar dağıtıldığında)
1. AK Parti %35,8
2. Yeni Parti %22,6
3. CHP %9,1
DEM Parti %7,7
MHP %7,0
İYİ Parti %4,9
Zafer Partisi %3,4
Yeniden Refah Partisi %3,3
Anahtar Parti %3,2
Diğer %1,6
TİP %1,4
18–24 Yaş Grubu
1. AK Parti %49,3
2. Yeni Parti %16,5
3. DEM Parti %10,6
CHP %9,8
İYİ Parti %4,6
Anahtar Parti %2,5
MHP %2,4
TİP %1,9
Yeniden Refah Partisi %1,2
Zafer Partisi %1,2
Diğer %0,0
Bu yaş grubunda AK Parti’nin genel ortalamasının belirgin biçimde üzerine çıktığı görülmektedir.
25–34 Yaş Grubu
1. AK Parti %27,1
2. CHP ve DEM Parti %13,5 ile aynı oy oranına ulaşmaktadır.
Yeni Parti ise %12,2 ile bu iki partiyi takip etmektedir.
Zafer Partisi %9,2
MHP %7,7
İYİ Parti %6,2
Anahtar Parti %5,5
Yeniden Refah Partisi %3,3
Diğer %1,6
TİP %0,2
Bu yaş grubunda oyların diğer yaş gruplarına kıyasla daha parçalı dağıldığı görülmektedir
35–44 Yaş Grubu
1. AK Parti %39,8
2. Yeni Parti %16,5
3. CHP %10,1
MHP %9,4
DEM Parti %6,8
Yeniden Refah Partisi %4,4
Anahtar Parti %3,8
Zafer Partisi %3,1
TİP %3,1
Diğer %2,1
İYİ Parti %0,9
45–54 Yaş Grubu
1. AK Parti %39,2
2.Yeni Parti %23,5
3. DEM Parti %8,6
CHP %8,0
MHP %7,5
Yeniden Refah Partisi %5,4
Anahtar Parti %2,4
İYİ Parti %2,1
Diğer %1,8
Zafer Partisi %1,0
TİP %0,5
55 Yaş ve Üzeri
1. Yeni Parti %37,0
2. AK Parti %30,2
3. İYİ Parti %8,2 ile üçüncü
MHP %7,1
CHP %5,4
DEM Parti %2,3
Yeniden Refah Partisi %2,3
Anahtar Parti %2,2
Diğer %2,2
Zafer Partisi %1,9
TİP %1,2
Yaş grupları karşılaştırıldığında AK Parti 18–24, 25–34, 35–44 ve 45–54 yaş gruplarında ilk sırada yer alırken, 55 yaş ve üzerindeki seçmenlerde Yeni Parti ilk sıraya çıkmaktadır
Özdemir Araştırma'nın Temmus 22-26 tarihlerinde yapmış olduğu anket çalışmalarının, YENİ Parti resmen ilan edilmeden2 gün önce başlatıldığını ve daha net sonuçların Ağustos anketinde ortaya çıkabileceğini bir kez daha hatırlatmakta fayda var.