Son anket sonuçlarında AK Parti, YENİ Parti ve CHP'nin oy oranı ortaya çıktı: Dengeler değişecek

Özdemir Araştırma'nın Temmus 22-26 tarihlerinde yapmış olduğu anket çalışmalarının, YENİ Parti resmen ilan edilmeden2 gün önce başlatıldığını ve daha net sonuçların Ağustos anketinde ortaya çıkabileceğini bir kez daha hatırlatmakta fayda var.