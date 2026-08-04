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Cem Küçük soruşturması kapsamında gözaltına alınan sunucu Tahir Sarıkaya, hesaplarındaki şüpheli para hareketleri ve şantaj suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, gazeteci Cem Küçük hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Beyaz TV programcısı Tahir Sarıkaya, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sarıkaya’nın banka hesaplarında kaynağı tespit edilemeyen yüksek miktarda para giriş ve çıkışları bulunduğu, söz konusu transferlerin bir kısmının kripto para hesaplarına aktarıldığı belirtildi. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Sarıkaya, "şantaj" suçlamasıyla tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Tahir Sarıkaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TAHİR SARIKAYA KİMDİR?

Tahir Sarıkaya 15 Aralık 1980 tarihinde Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Sarıkaya, 2004 yılından 2011 yılına kadar İhlas Haber Ajansı'nda muhabir olarak çalıştı. Aynı dönemde TGRT bünyesinde de çeşitli görevlerde bulundu. 2012 yılından itibaren Beyaz TV’de yayınlanan "Uyan Türkiyem" adlı sabah haber programının sunuculuğunu yaptı.