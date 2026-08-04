Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın Kadıköy'de Sturm Graz'ı ağırlayacak.

Kritik karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar, taraftarlarının desteğiyle iyi bir sonuç almayı hedeflediklerini belirtti.

'GALİP GELEREK TARAFTARLARIMIZI GURURLANDIRMAK İSTİYORUZ'

Skriniar, "Taraftarlarımızın desteğiyle birlikte harika bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum. Biz onların desteklerini her zaman hissediyoruz. Buraya ilk geldiğim andan itibaren onların ne kadar harika olduğunu biliyorum. Yarın iyi bir sonuçla onları gururlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

'AKE İLE OYNAMAKTAN DOLAYI MUTLUYUM'

Ayrıca Nathan Ake ile aralarındaki uyuma dair gelen soruları cevaplayan Slovak stoper, "Onun göstermiş olduğu performans beni şaşırtmadı. Ne kadar harika bir oyuncu olduğunu biliyordum. Sadece bana değil tüm takıma yardımcı oluyor. Onunla birlikte oynamaktan mutluyum. Umarım bu şekilde devam ederiz. Bence şimdiye kadar iyi bir iş çıkardık. Hem onun hem de benim geliştireceğimiz şeyler var. Her zaman çok daha iyi olmak istiyoruz." diye konuştu.