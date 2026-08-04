Altın fiyatları ons başına 4.000 dolar seviyesindeki seyrini korurken, Londra’daki uluslararası aracı kurum Sucden Financial yayımladığı son metal araştırmasında piyasa beklentilerini paylaştı.
Dev İngiliz şirket Sucden Financial altında rakam verdi: Altının geleceği seviye açıklandı
Analiz kuruluşu Sucden Financial, altın piyasasının üçüncü çeyrekteki ve sene içindeki konumu hakkında dikkat çekici tahminler yaptı. Reel getiriler ve kısıtlayıcı para politikaları fiyatlar üzerinde baskı oluştursa da merkez bankalarının alımları ve jeopolitik riskler altın piyasasını destekliyor.Utku Beycan
Raporda, ekonomik büyüme ve yüksek reel getiri oranlarının aşağı yönlü risk teşkil ettiği, ancak fiyatların yılın üçüncü çeyreğinde belirli sınırlar içinde yatay bir seyir izleyeceği belirtildi.
Analistler, altının sene başındaki zirvesinden yaklaşık yüzde 30 oranında gerilemesine rağmen, makroekonomik veriler doğrultusundaki değerlemesinin yüksek kalmayı sürdürdüğünü vurguladı.
ABD doları ve reel getirilerin ima ettiği seviyelerin üzerinde işlem gören değerli metalin, yıl başından bu yana biriken jeopolitik risk primini tam olarak kaybetmediği ifade edildi.
Analiz raporunda, altın ons fiyatının Eylül sonuna kadar 3.950 ile 4.300 dolar aralığında konsolide olacağı öngörüldü.
Alt seviyelere yaklaşılmasının alıcı talebini artıracağı kaydedilirken; Amerikan Merkez Bankası (Fed) gevşeme sinyali verene kadar 4.200 doların üzerindeki kalıcı artışların zor göründüğü aktarıldı.
Yüksek enflasyon sebebiyle merkez bankalarının uyguladığı sıkı para politikalarının, getiri sunmayan varlıkları elde tutma maliyetini artırdığı dile getirildi.
Her ne kadar yaşanan fiyat düzeltmesi değerlemeleri nispeten iyileştirmiş olsa da geleneksel göstergeler ile piyasa fiyatı arasındaki kopukluğun tamamen bitmediği, güvenli liman algısının zayıflaması hâlinde ek düşüşlerin yaşanabileceği uyarısı yapıldı.
Sucden Financial, kısa vadeli geri çekilmelerin piyasadaki uzun vadeli yükseliş trendini sonlandırmadığı görüşünde.
Merkez bankalarının süregelen fiziki alımları, rezerv çeşitlendirme stratejileri, yüksek kamu borçları ve küresel riskler, değerli metaller için ana yapısal destekler olarak gösteriliyor.
Yatırımcı pozisyonlarının ise makroekonomik beklentilere bağlı tasfiye ihtimaline karşın dirençli kaldığı ifade ediliyor. Raporda gümüş fiyatları da ele alındı. Hem finansal hem de endüstriyel talepten etkilenen gümüşün, altına kıyasla daha belirsiz bir tablo çizdiği ifade edildi.
İmalat sektöründeki yavaşlama ve endüstriyel talep düşüşünün, gümüşün kısa vadeli performansını kısıtlayabileceği bildirildi.
Gümüş için net bir trend oluşmadığını aktaran analistler, emtianın Eylül sonuna kadar 56-66 dolar/ons aralığında dalgalanacağını tahmin ediyor.
50 dolar ortalarındaki seviyelerin alım fırsatı yaratabileceği, ancak mevcut ekonomik koşullarda üst sınırın aşılmasının zor olduğu belirtildi. Buna rağmen gümüşün, portföy çeşitlendirmesi ve uzun vadeli yapısal talep gibi altını destekleyen unsurlardan faydalanmaya devam edeceği vurgulandı.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.