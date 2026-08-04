Dev İngiliz şirket Sucden Financial altında rakam verdi: Altının geleceği seviye açıklandı

Yatırımcı pozisyonlarının ise makroekonomik beklentilere bağlı tasfiye ihtimaline karşın dirençli kaldığı ifade ediliyor. Raporda gümüş fiyatları da ele alındı. Hem finansal hem de endüstriyel talepten etkilenen gümüşün, altına kıyasla daha belirsiz bir tablo çizdiği ifade edildi.