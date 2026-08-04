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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen YAŞ toplantısında 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe terfi ettirildi. 30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak kararlara göre Albay olarak görev yapan Hava Pilot Alper Gezeravcı’nın rütbesi Tuğgeneralliğe yükseltildi.

İlk Türk Astronot Hava Pilot Albay olarak görev yapan Gezeravcı, 30 Ağustos tarihinden itibaren tuğgeneral olarak görev yapacak.

ALPER GEZERAVCI KİMDİR?

İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, 1979’da Mersin’in Silifke ilçesinde doğdu. Babasının mesleği nedeniyle büyürken Türkiye’nin farklı illerinde yaşadı.

Axiom Space’in internet sitesinde yer alan bilgiye göre Gezeravcı, İstanbul Hava Harp Okulu'nda Elektronik Mühendisliği alanında lisans eğitimini tamamladı. Ayrıca Wright-Patterson Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı.

Axiom Space’in internet sitesinde yer alan bilgiye göre Gezeravcı, İstanbul Hava Harp Okulu'nda Elektronik Mühendisliği alanında lisans eğitimini tamamladı. Ayrıca Wright-Patterson Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı.

Türk Hava Kuvvetleri'nde savaş pilotu olarak görev yapan Gezeravcı, aralarında F-16'nın da bulunduğu birçok uçakta 15 yıllık uçuş tecrübesine sahip. Ayrıca Türk Hava Yolları'nda yedi yıl kaptan pilotluk yaptı.

Gezeravcı, son olarak Standardizasyon Filosu Akademik Kanat Komutanı olarak Adana'daki 10'uncu Üs Komuta Birimi'ne atandı. Filonun standardizasyonu ve değerlendirilmesi, tüm eğitim dokümanlarının Hava Kuvvetleri standartlarına göre düzenlenmesi, tüm F-16 ve KC-135R pilotlarının kontrol uçuşları öncesinde sınavlarının yapılması ve filo dokümantasyon standartlarının denetlenmesinden sorumluydu.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 19 Ocak 2024 tarihinde Türkiye saati ile 00.49'da uzaya gitti. Axiom-3 (Ax-3) misyonu kapsamında Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden Falcon 9 roketiyle fırlatılan uzay aracı, yaklaşık 36 saatlik yolculuğun ardından 20 Ocak 2024'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaştı.