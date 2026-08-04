ABD ve İran hattındaki diplomatik temas açıklamalarıyla küresel petrol fiyatlarında düşüş yaşanırken, akaryakıt cephesinde araç sahiplerini sevindiren gelişme yaşandı.
Akaryakıta 6 liradan fazla indirim gelecekti: Vatandaşa yansımadan ÖTV yuttu
Geçtiğimiz hafta 90 dolar seviyesini aşan brent petrolün 84 dolara gerilemesi araç sahiplerine derin bir nefes aldıracak. 90 lirayı aşan motorine bu gece dev indirim var.Yunus Arıkan
Jeopolitik tansiyonun gerilemesiyle birlikte motorin grubuna dev bir indirimin yansıması bekleniyor. İndirim pompaya yansırsa 82 lirayı bulan motorin, yeniden 75 lira seviyelerine gerileyecek.
Petrol fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte akaryakıtta yeni indirim beklentileri de gündeme geldi.
Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatında 6,37 TL'lik indirim bekleniyordu.
Söz konusu indirimin yürürlüğe girmesi halinde motorin fiyatlarında son dönemin en dikkat çekici düşüşlerinden biri gerçekleşmiş olacaktı
İndirimin pompaya yansıyıp yansımayacağı veya ne kadarının eşel mobil sisteminde uygulanan ÖTV'ye gideceği belli oldu.
Konuya ilişkin açıklama yapan ve akaryakıta zam-indirim haberlerini önceden duyurmasıyla bilinen Olcay Aydilek şunları şöyledi:
"Motorinde dev indirimini ÖTV yuttu. Motorine, bu gece 6 TL 37 kuruş indirim bekleniyordu."
"Pompaya sadece 1 TL 5 kuruş yansıyacak. Kalan tutar ÖTV için kesildi."
4 Ağustos Salı güncel akaryakıt fiyatları (İndirimsiz-güncel)
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 67.24 TL
Motorin: 81.02 TL
LPG: 33.79 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 67.08 TL
Motorin: 80.87 TL
LPG: 33.19 TL
Ankara:
Benzin: 68.20 TL
Motorin: 82.14 TL
LPG: 33.89 TL
İzmir:
Benzin: 68.50 TL
Motorin: 82.42 TL
LPG: 33.79 TL