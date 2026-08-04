Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Akaryakıta 6 liradan fazla indirim gelecekti: Vatandaşa yansımadan ÖTV yuttu

Akaryakıta 6 liradan fazla indirim gelecekti: Vatandaşa yansımadan ÖTV yuttu

Geçtiğimiz hafta 90 dolar seviyesini aşan brent petrolün 84 dolara gerilemesi araç sahiplerine derin bir nefes aldıracak. 90 lirayı aşan motorine bu gece dev indirim var.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Akaryakıta 6 liradan fazla indirim gelecekti: Vatandaşa yansımadan ÖTV yuttu - Resim: 1

ABD ve İran hattındaki diplomatik temas açıklamalarıyla küresel petrol fiyatlarında düşüş yaşanırken, akaryakıt cephesinde araç sahiplerini sevindiren gelişme yaşandı.

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Akaryakıta 6 liradan fazla indirim gelecekti: Vatandaşa yansımadan ÖTV yuttu - Resim: 2

Jeopolitik tansiyonun gerilemesiyle birlikte motorin grubuna dev bir indirimin yansıması bekleniyor. İndirim pompaya yansırsa 82 lirayı bulan motorin, yeniden 75 lira seviyelerine gerileyecek.

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Akaryakıta 6 liradan fazla indirim gelecekti: Vatandaşa yansımadan ÖTV yuttu - Resim: 3

Petrol fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte akaryakıtta yeni indirim beklentileri de gündeme geldi.

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Akaryakıta 6 liradan fazla indirim gelecekti: Vatandaşa yansımadan ÖTV yuttu - Resim: 4

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatında 6,37 TL'lik indirim bekleniyordu.

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Akaryakıta 6 liradan fazla indirim gelecekti: Vatandaşa yansımadan ÖTV yuttu - Resim: 5

Söz konusu indirimin yürürlüğe girmesi halinde motorin fiyatlarında son dönemin en dikkat çekici düşüşlerinden biri gerçekleşmiş olacaktı

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Akaryakıta 6 liradan fazla indirim gelecekti: Vatandaşa yansımadan ÖTV yuttu - Resim: 6

İndirimin pompaya yansıyıp yansımayacağı veya ne kadarının eşel mobil sisteminde uygulanan ÖTV'ye gideceği belli oldu.

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Akaryakıta 6 liradan fazla indirim gelecekti: Vatandaşa yansımadan ÖTV yuttu - Resim: 7

Konuya ilişkin açıklama yapan ve akaryakıta zam-indirim haberlerini önceden duyurmasıyla bilinen Olcay Aydilek şunları şöyledi:

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Akaryakıta 6 liradan fazla indirim gelecekti: Vatandaşa yansımadan ÖTV yuttu - Resim: 8

"Motorinde dev indirimini ÖTV yuttu. Motorine, bu gece 6 TL 37 kuruş indirim bekleniyordu."

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Akaryakıta 6 liradan fazla indirim gelecekti: Vatandaşa yansımadan ÖTV yuttu - Resim: 9

"Pompaya sadece 1 TL 5 kuruş yansıyacak. Kalan tutar ÖTV için kesildi."

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Akaryakıta 6 liradan fazla indirim gelecekti: Vatandaşa yansımadan ÖTV yuttu - Resim: 10

4 Ağustos Salı güncel akaryakıt fiyatları (İndirimsiz-güncel)

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Akaryakıta 6 liradan fazla indirim gelecekti: Vatandaşa yansımadan ÖTV yuttu - Resim: 11

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 67.24 TL
Motorin: 81.02 TL
LPG: 33.79 TL

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Akaryakıta 6 liradan fazla indirim gelecekti: Vatandaşa yansımadan ÖTV yuttu - Resim: 12

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 67.08 TL
Motorin: 80.87 TL
LPG: 33.19 TL

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Akaryakıta 6 liradan fazla indirim gelecekti: Vatandaşa yansımadan ÖTV yuttu - Resim: 13

Ankara:

Benzin: 68.20 TL
Motorin: 82.14 TL
LPG: 33.89 TL

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Akaryakıta 6 liradan fazla indirim gelecekti: Vatandaşa yansımadan ÖTV yuttu - Resim: 14

İzmir:

Benzin: 68.50 TL
Motorin: 82.42 TL
LPG: 33.79 TL

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