Zafer Ergezen gram altının geleceği en üst seviyeyi açıkladı: Bunun üzerine çıkmaz

5900-6000 bandı önemli bir destek seviyesi. Burasının yatırımcıların alım fırsatı olarak değerlendireceğini düşündüğümü söylemiştim. Zaten öyle de gerçekleşti. Bu seviyelerin hâlâ aşağıya geçilmesini beklemiyorum. Hâlâ yatırımcıların bu seviyeyi alım fırsatı olarak değerlendireceğini düşünüyorum. Çünkü şu anda piyasadaki hem savaş riski, hem faiz artırımları ihtimali, hem tarifeler; bütün bunlar zaten fiyatlamaların içerisine girmiş durumda.