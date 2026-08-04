Zafer Ergezen, yaz sonu ve sonbahar dönemine girerken ons altın, gümüş ve gram altın cephesindeki kritik direnç ve destek seviyelerini tek tek açıkladı.
Zafer Ergezen gram altının geleceği en üst seviyeyi açıkladı: Bunun üzerine çıkmaz
Emtia Piyasa Uzmanı Zafer Ergezen, TGRT Haber'e yaptığı analizde gram altının 2026 yılı sonunda gelebileceği maksimum seviyeyi açıkladı.Kaynak: Diğer
Ergezen ayrıca yatırımcıların yapabileceği hataya dikkat çekti. İşte önümüzdeki günlerde yatırımcıyı bekleyen o kritik seviyeler...
Yaz sonuna kadar ons altın cephesinde hangi kritik direnç seviyeleri test edilebilir?
"Eğer petrol yüksek seyredecekse, yani 80 seviyesinin üzerinde kalacaksa, enflasyon yüksek devam edecekse, faizler de yüksek devam edecekse, böyle bir ortamda dolar endeksi de güçlü kalacaktır. Böyle olması demek, genel anlamda kıymetli metallerin yukarı yönlü bir trend oluşturmasının önündeki engel olacaktır."
ALTIN VE GÜMÜŞTE KRİTİK SEVİYE
3900-4000 bandı ons altında, gümüşte ise 50-55 dolar bandı çok güçlü destek seviyeleri. Birçok fiyatlamanın yapıldığı yer. Bu seviyelerin altına geçilmesini beklemiyorum ama yukarıda da yeni bir güçlü yükseliş trendi oluşmasını beklemiyorum.
Ons altında 4.400 seviyesi önemli bir direnç olacaktır. Gümüşte ise 68 dolar seviyesi önemli bir direnç olacaktır.
5900-6000 bandı önemli bir destek seviyesi. Burasının yatırımcıların alım fırsatı olarak değerlendireceğini düşündüğümü söylemiştim. Zaten öyle de gerçekleşti. Bu seviyelerin hâlâ aşağıya geçilmesini beklemiyorum. Hâlâ yatırımcıların bu seviyeyi alım fırsatı olarak değerlendireceğini düşünüyorum. Çünkü şu anda piyasadaki hem savaş riski, hem faiz artırımları ihtimali, hem tarifeler; bütün bunlar zaten fiyatlamaların içerisine girmiş durumda.
Dolar endeksi 101 seviyesinin üzerinde. Bu da fiyatlamaların içerisine girmiş durumda. Eğer dolar endeksi 102 seviyesinin üzerine çıkmayacaksa, yani bu ne demek? İşte merkez bankalarının faiz artırımı ihtimalleri artmayacaksa, enflasyon daha da yukarılara doğru gitmeyecekse ki burada petrol fiyatlarının 100 dolar olmasını söyleyebiliriz.
GRAM ALTIN 2026 YILINDA EN FAZLA BU RAKAMI GÖRECEK!
7600 seviyesine kadar bile yükselişlerin sınırlı kalacağını söyleyebilirim. 7000 TL seviyesi benim için bu senenin zirve seviyesi olacaktır diye düşünmekteyim.
Bu seviyenin üzerine çıkmasını çok fazla beklemiyorum. Yani kısaca bir yükseliş trendi oluşmasını beklemiyorum. Yatay piyasadaki hareketler devam edecek. Aşağıda 5900-6000 TL bandı, yukarıda da 6800-7000 bandı devam edecek.
Bu bant arasında devam eden bir gram altın göreceğimizi düşünüyorum.
Petrol fiyatları düşüyor diye temkinli olmakta fayda var. Şöyle söyleyelim; şu anda yatırımcıların yapacağı en büyük hatalardan bir tanesi anlık hareketlerde bulunmak. İşte gelen bir açıklama sonrası pozisyonlarda büyük değişkenliğe gitmek.
Önemli olan, dediğim gibi, şu anda fiyatlamalar büyük oranda, yani gelişmeler büyük oranda, riskler büyük oranda fiyatlamaların içerisine yansımış durumda.
Yatırımcı şunu düşünmeli: Bunlardan daha olumsuz haberler geliyor mu? Eğer daha olumsuz haberler geliyorsa pozisyonda ısrar etmenin gereği yok. Ama tam tersi, eğer daha olumsuz haberler gelmiyorsa ama olumsuz haberlere rağmen, o zaman tepki vermemek lazım çok fazla.
Pozisyonlarda değişikliğe gitmemek lazım. Mevcut pozisyonları korumak sağlıklı olacaktır. Yatırımcıların en fazla takip edeceği nokta burası olması lazım bu yaz