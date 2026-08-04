Erken emekli olmanın şartları ortaya çıktı: Kritik tarih verildi

24 Mayıs 2002-23 Mayıs 2005 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 52, erkek ise 56 yaşında,24 Mayıs 2005-23 Mayıs 2008 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 54, erkek ise 57 yaşında,24 Mayıs 2008-23 Mayıs 2011 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 56, erkek ise 58 yaşında,24 Mayıs 2011 tarihinden sonra yerine getiren kadınlar 58, 24 Mayıs 2011 ile 23 Mayıs 2014 tarihleri arasında yerine getiren erkekler 59 yaşında,24 Mayıs 2014 tarihinden sonra yerine getiren erkekler ise 60 yaşını doldurdukları tarihte kısmi aylık bağlatabilirler.