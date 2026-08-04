Türkiye'de emeklilik sisteminde sık sık gerçekleşen değişiklikler sebebiyle farklı emeklilik statüleri bulunuyor.
Erken emekli olmanın şartları ortaya çıktı: Kritik tarih verildi
Sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 yılında başlayan kişiler, 3 bin 600 günü doldurduklarında emekli olabiliyorlar fakat bunun yanı sıra başka kriterleri de karşılamaları gerekiyor. İşte detaylar…Kaynak: Haber Merkezi
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın kaleme aldığı yazıya göre, sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 tarihinden önce başlayan SSK’lılar 5 bin ila 5 bin 975 prim günü varsa normal emeklilik hakkından yararlanabiliyorlar.
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası çıkmadan önce bu kişilere normal emekli aylığı bağlanabilmesi için kadınlarda 40 yaşından başlayarak 56 yaşa, erkeklerde 44 yaşından başlayarak 58 yaşa varan kademeli yaş uygulanıyordu.
EYT yasası ile kademeli yaş kaldırılarak prim gününü tamamlamış olanlara yaşa bakılmaksızın emeklilik hakkı tanındı. Prim günü normal emeklilik için eksik olan SSK'lılar 1999 öncesinde 15 yıl sigortalılık süresi, 3 bin 600 prim günü ve kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli olabiliyordu. 8 Eylül 1999 tarihinde çıkan kanunla emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60’a çıkartıldı.
Sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 öncesinde başlayan kişilerin, 3 bin 600 günle emeklilik yaşı kademeli olarak yükseltildi. Buna göre, 23 Mayıs 2002 tarihinde 15 yıl sigortalılık + kadın ise 50, erkek ise 55 yaş + 3 bin 600 prim günü koşulunu yerine getirmiş olanlara kısmi aylık bağlandı.
Bu üç koşulu o tarihte sağlayamamış olanların emeklilik yaşı ise söz konusu koşulları sağladıkları tarihe göre kademeli olarak şöyle artırıldı:
24 Mayıs 2002-23 Mayıs 2005 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 52, erkek ise 56 yaşında,24 Mayıs 2005-23 Mayıs 2008 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 54, erkek ise 57 yaşında,24 Mayıs 2008-23 Mayıs 2011 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 56, erkek ise 58 yaşında,24 Mayıs 2011 tarihinden sonra yerine getiren kadınlar 58, 24 Mayıs 2011 ile 23 Mayıs 2014 tarihleri arasında yerine getiren erkekler 59 yaşında,24 Mayıs 2014 tarihinden sonra yerine getiren erkekler ise 60 yaşını doldurdukları tarihte kısmi aylık bağlatabilirler.
Kanuna göre, kısmi emeklilikte hangi yaşın uygulanacağı, üç koşulun birlikte yerine geldiği tarihe göre belli olur.
Örnek verecek olursak, 1 Ocak 1970 doğumlu Ayşe Hanım ilk defa SSK’lı çalışmaya 1 Ocak 1985’te başlamış, 3 bin 600 prim gününü 2005 yılı nisan ayında tamamlamış olsun.
Ayşe Hanım'ın 15 yıl sigortalılık süresi, 18 yaşını doldurduğu 1988’de başladığı için 2003 yılında dolmuştur. Bu iki koşul tamam ancak 50 yaş koşulunu 2020 yılında sağlamıştır.
Üç koşul 2020 yılında tamamlanmış olacak. Bu durumda Ayşe Hanım 3 bin 600 prim günüyle 58 yaşında emekli olabilecek.Kaynak: 3 bin 600 günle nasıl emekli olunur?