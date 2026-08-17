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Kaynak: Haber Merkezi

Premier Lig'in yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Ipswich Town, transfer çalışmalarına önemli bir takviye daha ekledi.

İngiliz ekibi, Paraguaylı hücum oyuncusu Julio Enciso'nun bonservisini alarak kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Daha önce Ipswich formasıyla kiralık olarak mücadele eden 22 yaşındaki futbolcu, yeniden İngiltere'ye dönmüş oldu.

YENİDEN PREMİER LİG'E DÖNDÜ

Geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1 ekibi Strasbourg'da forma giyen Enciso, gösterdiği performansın ardından yeniden Premier Lig'e dönüş yaptı.

Ipswich Town ile yapılan anlaşmanın toplam değerinin yaklaşık 30 milyon euro olduğu ve Paraguaylı futbolcunun kulüple 5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

IPSWİCH'TE İZ BIRAKMIŞTI

Enciso, 2025 yılında Brighton'dan kiralık olarak Ipswich Town'a transfer olmuş ve kısa sürede taraftarların beğenisini kazanmıştı.

Kiralık döneminde 13 maçta 2 gol ve 3 asist üreten Paraguaylı yıldız, performansıyla kulübün yeniden transfer listesine girmeyi başarmıştı.

HÜCUM HATTINA ÖNEMLİ GÜÇ

Hem 10 numara hem de kanatlarda görev yapabilen Julio Enciso'nun, teknik direktör Gary O'Neil'in hücum planlarında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Ipswich Town, yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirirken, Enciso transferi kulübün yaz dönemindeki en dikkat çeken hamlelerinden biri olarak değerlendiriliyor.