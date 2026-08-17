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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon ara transfer dönemine damga vuran bir hamleyle Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba sarı lacivertli kulüpte beklentilerin altında kaldı.

MUSABA'NIN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Teknik direktör İsmail Kartal'ın Hollandalı yıldızı yeni dönemde kadrosunda düşünmemesi üzerine, bir süredir kendisine kulüp arayan Musaba'nın yeni adresi belli oldu.

CHERIF VE FRED'TEN SONRA BİR AYRILIK DAHA

Yabancı kontenjanındaki fazlalık nedeniyle kısa süre içerisinde üst üste ayrılık gelişmelerinin yaşandığı sarı lacivertli kulüpte Sidiki Cherif ve Fred'in ardından Musaba'nın da yakın zamanda kariyerine başka bir takımda devam etmesi bekleniyor.

NORWICH CITY FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI

İngiliz gazeteci Pete O'Rourke'un haberine göre; Musaba'nın transferi konusunda İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA HAMLESİ

Anlaşmanın detayları henüz netlik kazanmasa da Musaba'nın satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak Norwich City'e katılacağı aktarıldı.

TÜRKİYE'YE CHAMPIONSHIP'TEN GELMİŞTİ

Daha önce Sheffield Wednesday formasıyla Championship'te top koşturan Musaba, geçtiğimiz yaz İngiliz ekibinden 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Samsunspor'a transfer olmuştu.

Karadeniz temsilcisinde kısa sürede performansıyla adından söz ettiren Musaba'yı Fenerbahçe ara transfer döneminde sözleşmesinde yer alan 5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini kullanarak kadrosuna katmıştı.

'ÇOCUKLUK HAYALİ' BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMAYINCA KISA SÜRDÜ

Fenerbahçe'ye katıldıktan sonra verdiği ilk röportajda gözyaşlarına hakim olamayarak duygusal anlar yaşayan Musaba, '“Hislerimi nasıl tarif edebilirim bilmiyorum. Çocukluğumdan beri hayalimdi." diye konuşmuştu.

Ne var ki, Musaba Fenerbahçe'de forma giydiği 24 maçta 2 gol, 6 asistlik performans sergileyerek Samsunspor'daki form grafiğinden uzak bir görüntü çizdi.

FENERBAHÇE İLE 2030 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösterilen Hollandalı kanat oyuncusunun sarı lacivertli kulüple 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.