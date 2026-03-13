ABD ve İsrail’in İran’a yaptığı saldırılar sonrası İran’ın da karşılık vermesi, bölgedeki gerilimi epey bir artırdı. Orta Doğu’daki çatışmalar piyasaları alt üst ederken, altın yatırımcıları durumdan endişe ediyor.
İslam Memiş uyardı: Altını büyük patlatacaklar: Yatırımcılarla top gibi oynayacaklar
Altın ve piyasalar uzmanı İslam Memiş, altındaki büyük düşüş için tarih verdi.Derleyen: Baran Yalçın
Uluslararası piyasalarda ons altının 5.161 dolar seviyesinde olduğunu belirten Memiş, “Nereden geldik buralara 5.223 dolar seviyelerinden. Ons altın 5.080-5.250 dolar geniş bant aralığında dalgalanmaya devam ediyor” sözlerini sarf etti.
"2026'DA PARA KAZANMAK YOK"
Ocak ayındaki uyarılarını hatırlatan Memiş, 2026 senesinde altın ve gümüş yatırımcılarının psikolojilerinin çok sağlam olması gerektiğini belirterek, “Top gibi oynayacaklar onlarla. 2026'da altın ve gümüşten para kazanmak yok. Varlıklarına sahip çıkacaksın” dedi.
“FİYAT AŞAĞI YUKARI GİDİP GELECEK”
Altın ve gümüşü spekülasyon aracı olarak kullanacaklarını belirten Memiş, “Grafik bu yıl zikzak olacak. Yani istikrarlı bir düşüş veya yükseliş olmayacak. Fiyat aşağı yukarı gidip gelecek” dedi.
"2 TÜR YATIRMCI VAR"
Bu yüzden 2 türlü yatırımcılar olduğunu belirten Memiş, “Al satçılar ve al yatçılar. Biz al yatçıyız. Ne yapıyoruz. Elimizdeki malın fiyatına bakmıyoruz, miktarına bakmıyoruz” ifadelerini kullandı.
“GRAM ALTINDA 10 BİN LİRA SEVİYELERİ GELİNCE VEDALAŞACAĞIZ”
“Tabi ki biz de onlarla vedalaşacağız. Ne zaman? Haziran ayında” diyen Memiş, “Biz de altınlarımızla gümüşlerimizle vedalaşacağız. Bizim beklediğimiz ons altında 5.800-6 bin dolar, gram altında 10 bin lira seviyeleri gelince vedalaşacağız” sözlerini sarf etti.
GRAM ALTINDA 2 BİN LİRALIK DÜŞÜŞ
Bu sevilerden sonra ons altında 2 bin dolarlık bir satış olabileceğinin altını çizen Memiş, “Ons altında altın vuruşu yaptıklarında gram altında da 2 bin lira bir düşüş olacaktır. Ama oraya daha var. Zamanı gelince sizi tekrar uyaracağım” dedi.