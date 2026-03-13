İslam Memiş uyardı: Altını büyük patlatacaklar: Yatırımcılarla top gibi oynayacaklar

GRAM ALTINDA 2 BİN LİRALIK DÜŞÜŞ

Bu sevilerden sonra ons altında 2 bin dolarlık bir satış olabileceğinin altını çizen Memiş, “Ons altında altın vuruşu yaptıklarında gram altında da 2 bin lira bir düşüş olacaktır. Ama oraya daha var. Zamanı gelince sizi tekrar uyaracağım” dedi.