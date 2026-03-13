UEFA Konferans Ligi’ne ilk kez katılan Samsunspor tarihi bir sezon yaşıyor. Karadeniz ekibi, son 16 turunda Rayo Vallecano ile eşleşti.
UEFA ülke puanı güncellendi: İşte Türkiye'nin son durumu
Temsilcimiz Samsunspor, Konferans Ligi'nde Rayo Vallecano'ya 3-1 kaybetti. Ülke puanı da güncellendi. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
İlk maçta Samsunspor, Rayo Vallecano’ya 3-1 mağlup oldu.
Ülkemiz 9. sıradaki yerini korurken UEFA ülke puanında son durum şöyle oluştu...
1- İngiltere: 113.575
2- İtalya: 98.588
3- İspanya: 93.234
4- Almanya: 89.117
5- Fransa: 80.712
6- Portekiz: 69.666
7- Hollanda: 67.345
8- Belçika: 61.850
9- TÜRKİYE: 51.475
10- Çekya: 48.325
11- Yunanistan: 47.512
12- Polonya: 46.250
