Yeniçağ Gazetesi
13 Mart 2026 Cuma
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor UEFA ülke puanı güncellendi: İşte Türkiye'nin son durumu

UEFA ülke puanı güncellendi: İşte Türkiye'nin son durumu

Temsilcimiz Samsunspor, Konferans Ligi'nde Rayo Vallecano'ya 3-1 kaybetti. Ülke puanı da güncellendi. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
UEFA ülke puanı güncellendi: İşte Türkiye'nin son durumu - Resim: 1

UEFA Konferans Ligi’ne ilk kez katılan Samsunspor tarihi bir sezon yaşıyor. Karadeniz ekibi, son 16 turunda Rayo Vallecano ile eşleşti.

1 15
UEFA ülke puanı güncellendi: İşte Türkiye'nin son durumu - Resim: 2

İlk maçta Samsunspor, Rayo Vallecano’ya 3-1 mağlup oldu.

2 15
UEFA ülke puanı güncellendi: İşte Türkiye'nin son durumu - Resim: 3

Ülkemiz 9. sıradaki yerini korurken UEFA ülke puanında son durum şöyle oluştu...

3 15
UEFA ülke puanı güncellendi: İşte Türkiye'nin son durumu - Resim: 4

1- İngiltere: 113.575

4 15
UEFA ülke puanı güncellendi: İşte Türkiye'nin son durumu - Resim: 5

2- İtalya: 98.588

5 15
UEFA ülke puanı güncellendi: İşte Türkiye'nin son durumu - Resim: 6

3- İspanya: 93.234

6 15
UEFA ülke puanı güncellendi: İşte Türkiye'nin son durumu - Resim: 7

4- Almanya: 89.117

7 15
UEFA ülke puanı güncellendi: İşte Türkiye'nin son durumu - Resim: 8

5- Fransa: 80.712

8 15
UEFA ülke puanı güncellendi: İşte Türkiye'nin son durumu - Resim: 9

6- Portekiz: 69.666

9 15
UEFA ülke puanı güncellendi: İşte Türkiye'nin son durumu - Resim: 10

7- Hollanda: 67.345

10 15
UEFA ülke puanı güncellendi: İşte Türkiye'nin son durumu - Resim: 11

8- Belçika: 61.850

11 15
UEFA ülke puanı güncellendi: İşte Türkiye'nin son durumu - Resim: 12

9- TÜRKİYE: 51.475

12 15
UEFA ülke puanı güncellendi: İşte Türkiye'nin son durumu - Resim: 13

10- Çekya: 48.325

13 15
UEFA ülke puanı güncellendi: İşte Türkiye'nin son durumu - Resim: 14

11- Yunanistan: 47.512

14 15
UEFA ülke puanı güncellendi: İşte Türkiye'nin son durumu - Resim: 15

12- Polonya: 46.250

15 15
Kaynak: Spor Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro