Türkiye'nin en önemli tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın sağlık durumu ciddileşti. İlber Ortaylı'nın sağlığına ilişkin son açıklamada gazeteci arkadaşı Fatih Altaylı'dan geldi.

Fatih Altaylı, bugünkü köşe yazısında "Sevgili okurlar, canımın parçası, çok sevgili dostum, hepinizin, hepimizin çok sevdiği İlber Ortaylı hocamız birkaç gündür çok ciddi sağlık sorunları ile mücadele ediyor. Eğer inanıyorsanız dualarınızı, inanmıyorsanız iyi dileklerinizi kendisinden esirgemeyin" ifadeleriyle İlber Ortaylı için takipçilerinden dua istedi.

78 yaşındaki İlber Ortaylı'nın sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.