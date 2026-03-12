İlber Ortaylı'nın avukatı Fahrettin Erbahayetmez ünlü profesörün entübe edildiğini açıkladı. İlber Ortalı'nın sağlık sorunlarının Şubat ayında başlayan böbrek rahatsızlığı ve buna bağlı gerçekleştirilen cerrahi müdahale ile arttığı belirtildi.

Yaşadığı şeker hastalığı sebebiyle sağlık duurmunun kötüleştiği ifade edilen İlber Ortaylı'nın yoğun bakımdaki tedavisi uzman bir ekip tarafından takip ediliyor.

İlber Ortalı'nın ailesi de dün yaptığı açıklamada Ortaylı'nın tedavisinin beş gündür hastanede yoğun bakımda devam ettiğini ve durumunun yakından takip edildiği belirtmişti.