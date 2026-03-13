Yayınlanan son verilere göre, Yeniçağ Gazetemizin yazarı Selçuk Geçer, 178 milyondan fazla izlenme ile listenin en tepesinde yer aldı.
YouTube’un ekonomi devleri belli oldu: Selçuk Geçer zirveyi bırakmıyor
Türkiye’de bireysel ekonomi yayıncılığı dijitalleşen dünyayla birlikte dev bir sektöre dönüştü. Sosyal medya mecralarında yatırımcıya yol gösteren, piyasaları analiz eden isimlerin izlenme oranları açıklandı.Derleyen: Hande Karacan
Bireysel ekonomi kanallarının performansını ölçen yeni bir araştırma, YouTube üzerinden yayın yapan ekonomistlerin ve finans yorumcularının izlenme karnesini ortaya koydu. Listede hem tecrübeli isimler hem de hızlı yükseliş gösteren kanallar dikkat çekiyor.
ZİRVE YARIŞI KIZIŞIYOR
Listenin bir numarasında yer alan Selçuk Geçer, 127 aylık kanal geçmişi ve 178.247.868 izlenme sayısı ile rakiplerine fark atarak liderliğini ilan etti. Geçer’i, 147 milyon izlenme ile Şebnem Arda Boğa ve 137 milyon izlenme ile özellikle gayrimenkul ve emtia analizleriyle tanınan Cihat E. Çiçek takip ediyor.
İlk 5’te Güçlü İsimler
Listenin üst sıralarında yer alan diğer önemli isimler ise şöyle sıralandı:
Murat Muratoğlu: 109 milyon izlenme ile 4. sırada.
Barış Soydan: 92 milyon izlenme ile 5. sırada.
TECRÜBE Mİ, POPÜLARİTE Mİ?
Kanal yaşına bakıldığında, 235 aydır yayında olan Cem Özüak listenin en kıdemli ismi olarak görülürken; Devrim Akyıl (66 ay) ve Melda Yücel Kocaalp (62 ay) gibi isimlerin daha kısa sürede yüksek izlenme rakamlarına ulaşarak listeye girmeleri dikkat çekici bir başarı olarak kaydedildi.
ALTIN VE BORSA YORUMCULARI TAKİPTE
Piyasa tahminleriyle geniş bir takipçi kitlesine sahip olan İslam Memiş (83 milyon) ve Atilla Yeşilada (61 milyon) gibi isimler de listenin ilk 10'undaki yerlerini koruyarak dijital ekonomi medyasındaki etkilerini sürdürüyorlar.
İslam Memiş
Atilla Yeşilada
Mert Başaran
Beste Uyanık
Hatice Kolçak