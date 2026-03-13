İçişleri Bakanlığı, İstanbul’da düzenlenen narkotik operasyonuna ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre İstanbul’un Silivri ilçesinde uyuşturucu madde imalathanelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin çalışmaları sonucu gerçekleştirildi.

1 MİLYON 400 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 1 milyon 400 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca yaklaşık 2 milyon 400 bin uyuşturucu hap üretilebilecek miktarda 80 kilogram ham madde bulunduğu bildirildi.

Operasyonda uyuşturucu üretiminde kullanıldığı değerlendirilen çeşitli ekipmanlara da el konuldu.

Ele geçirilen malzemeler arasında:

- 2 adet karma makinesi

- 2 adet kompresör makinesi

- 1 adet basım makinesi

- 1 adet hassas terazi

- Çeşitli imalat ve ambalaj malzemeleri yer aldı.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında 5 şüphelinin yakalandığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı açıklamasında operasyonda görev alan jandarma ekipleri ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na teşekkür edildi.