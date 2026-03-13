Yeniçağ Gazetesi
Türk futbolunda Yılmaz Vural'a rakip çıktı: 43. imzasını attı

Türk futbolunda Yılmaz Vural'a rakip çıktı: 43. imzasını attı

Türk futbolunda en çok takım çalıştıran teknik direktörlerden biri olan Yılmaz Vural ile yarışan deneyimli teknik adam Kemal Kılıç, Zonguldakspor ile anlaşarak kariyerinin 43. imzasını attı.

Furkan Çelik Furkan Çelik
Türk futbolunda Yılmaz Vural'a rakip çıktı: 43. imzasını attı

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Zonguldakspor, teknik direktör Can Güven ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Kemal Kılıç’ı getirdi.

Türk futbolunda Yılmaz Vural'a rakip çıktı: 43. imzasını attı - Resim: 2

69 yaşındaki deneyimli teknik adam, sezon sonuna kadar sözleşme imzalarken takımın başındaki ilk antrenmanına da çıktı.

Türk futbolunda Yılmaz Vural'a rakip çıktı: 43. imzasını attı - Resim: 3

Kemal Kılıç, Zonguldakspor ile birlikte teknik direktörlük kariyerindeki 43. sözleşmesini imzaladı. Deneyimli çalıştırıcı kariyeri boyunca 28 farklı kulüpte görev yaptı.

Türk futbolunda Yılmaz Vural'a rakip çıktı: 43. imzasını attı - Resim: 4

Zonguldakspor, TFF 3. Lig 3. Grup’ta 36 puanla 6. sırada yer alıyor. Play-off hattındaki Bozokspor ise 41 puanla 5. sırada bulunuyor.

Türk futbolunda Yılmaz Vural'a rakip çıktı: 43. imzasını attı - Resim: 5

Kemal Kılıç yönetimindeki Zonguldakspor sezon sonuna kadar 6 maç oynayacak. Karadeniz ekibi, Ereğli Belediyespor, Artvin Hopaspor, Fatsa Belediyespor, Pazarspor, Giresunspor ve 52 Orduspor FK ile karşılaşacak. Kulüp, sezonu en azından 5. sırada tamamlayarak play-off potasına girmeyi hedefliyor.

Türk futbolunda Yılmaz Vural'a rakip çıktı: 43. imzasını attı - Resim: 6

Türk futbolunda en çok takım çalıştıran teknik direktör olarak bilinen Yılmaz Vural, kariyerinde çok sayıda kulüpte görev yaptı.

Türk futbolunda Yılmaz Vural'a rakip çıktı: 43. imzasını attı - Resim: 7

Sarıyer, Menemen FK, Yeni Malatyaspor, Erzurumspor, Akhisarspor, Adana Demirspor, Göztepe, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor ve Bursaspor gibi birçok kulübü çalıştıran Vural, Türk futbolunun en tecrübeli teknik adamları arasında yer alıyor.

Türk futbolunda Yılmaz Vural'a rakip çıktı: 43. imzasını attı - Resim: 8

Bu alanda Yılmaz Vural'dan geri kalmayan Kemal Kılıç da Türk futbolunda takım çalıştırma istatistiğini geliştirmeye devam ediyor.

