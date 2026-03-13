Almanya’nın en önemli ambalaj üreticilerinden olan Ringmetall Türkiye’nin önemli ambalaj sanayi şirketlerinden Makplast’ın tamamını satın aldı.
Almanlar Türk devini satın aldı: Bağcılar'da üretim başladı
Almanya'nın en önemli ambalaj üreticilerinden Ringmetall, Türkiye'de sektörün öncüsü Makplast’ı satın alarak üretime başladı.Derleyen: Baran Yalçın
Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre şirket, satın almayı kendi resmi sitesinden duyurdu. Gerçekleştirilen açıklamada Ringmetall’in, endüstriyel ambalajlar için astar üretimi yapan, Türkiye merkezli Makplast Makine Plastik Sanayi ve Ticaret şirketini satın almak üzere bir anlaşma imzaladı.
Ringmetall CEO'su Christoph Petri, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Makplast'ın satın alınması, satın alma ve büyüme stratejimizdeki bir diğer mantıklı adım. Makplast ile Avrupa ve Asya arasında bir kavşakta yer alan, stratejik olarak önemli bir büyüme pazarı olan Türkiye'deki pazar konumumuzu güçlendiriyoruz. Bu tür satın almalar, sürdürülebilir, yüksek kâr marjlı büyümenin temelini oluşturmakta” sözlerini sarf etti.
1997 senesinde HPI Holding AG adıyla kurulan Ringmetall Grubu, yatırım alanında faaliyet gösteriyor. 1998 yılından itibaren çok sayıda şirket satın aldı, kurdu ve sattı.
Şirket, 2007 senesinde Alman Borsası'nın açık piyasasında halka arz edilen şirket, 2011 ve 2014 yıllarında endüstriyel ambalaj ve endüstriyel malların taşınması alanındaki işini genişletmeye odaklandı.
2015 senesinde şirket, ismini Ringmetall AG olarak değiştirdi. 2015 yılında Berger US şirketini alan Ringmetall, 2018’de Nittel’i 2019’da Tesseraux’u 2022’de Rhein-Plast’ı, 2023 yılında da Protective Lining ve Liner Factory şirketlerini bünyesine kattı. Polonya, Hollanda ve Finlandiya'da 2024 yılında Peak Packaging ve FIB Beer ve geçen yıl da Hutek’i alan Ringmetall’in bünyesinde 25 farklı şirket var.
Alman şirketin bu sene aldığı ilk firma olan İstanbul merkezli Makplast ise 1969 senesinde Remzi Kanbur tarafından kuruldu. Makplast, üretimlerini Bağcılar’daki 26 bin metrekarelik kapalı alandaki fabrikasında yapıyor.