Almanlar Türk devini satın aldı: Bağcılar'da üretim başladı

2015 senesinde şirket, ismini Ringmetall AG olarak değiştirdi. 2015 yılında Berger US şirketini alan Ringmetall, 2018’de Nittel’i 2019’da Tesseraux’u 2022’de Rhein-Plast’ı, 2023 yılında da Protective Lining ve Liner Factory şirketlerini bünyesine kattı. Polonya, Hollanda ve Finlandiya'da 2024 yılında Peak Packaging ve FIB Beer ve geçen yıl da Hutek’i alan Ringmetall’in bünyesinde 25 farklı şirket var.

Alman şirketin bu sene aldığı ilk firma olan İstanbul merkezli Makplast ise 1969 senesinde Remzi Kanbur tarafından kuruldu. Makplast, üretimlerini Bağcılar’daki 26 bin metrekarelik kapalı alandaki fabrikasında yapıyor.