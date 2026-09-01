Liberya bayraklı Anna-S isimli dökme yük gemisi, 17 Ağustos’ta Rusya’nın Novorossiysk Limanı açıklarında 5 İHA’nın saldırısına uğradı.
Saldırının ardından gemide yangın çıkarken, 225 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki gemi ağır hasar gördü. Gemide bulunan 21 mürettebatın tamamı, olay bölgesine gelen Malta bayraklı Elina-B isimli dökme yük gemisi tarafından kurtarıldı.
KURTARMA GEMİSİ DE İHA SALDIRISINA UĞRADI
Anna-S gemisinin mürettebatını kurtaran Elina-B isimli gemi de yaklaşık 5 saat sonra 2 İHA’nın saldırısına uğradı.
Saldırıda hasar gören Elina-B’nin faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.
İSTANBUL BOĞAZI’NDA GEMİ TRAFİĞİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU
Rusya’dan Türkiye’ye getirilen Anna-S, İstanbul Boğazı’ndan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait Kurtarma 6, Kurtarma 7, Kurtarma 9, Kurtarma 14 ve Nazım Tur römorkörleri ile gemiyi Türkiye’ye çeken PGE Denizcilik’e ait Tedy isimli römorkör eşliğinde geçiriliyor.
Geminin geçişinin ardından tersaneye götürülerek bakım ve onarım işlemlerinin yapılması bekleniyor.
Anna-S’nin Boğaz geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı’ndaki transit gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle askıya alındı.