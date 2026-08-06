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Kaynak: İHA

Dünyanın en büyük üçüncü yarı batık vinç ve boru döşeme gemisi olan Saipem 7000, İstanbul Boğazı'ndaki geçişini sorunsuz bir şekilde tamamladı. Dev deniz aracı, köprülerin altından güvenle geçebilmek için özel önlemler alarak Boğaz rotasını geride bıraktı.

Bahamalar bayrağını taşıyan 197,95 metre uzunluğundaki devasa platform, İstanbul Boğazı'nı katederken bölgede geniş çaplı güvenlik tedbirleri uygulandı. 135 metreye ulaşan yüksekliği nedeniyle boğaz köprülerinin altından geçiş riski bulunan platform, balast tanklarına su alarak alçaldı ve vinç kulelerini eğerek toplam yüksekliğini 57 metreye kadar indirdi.

Özellikle 87 metrelik genişliğiyle göz dolduran devasa gemi, tek bir hamlede 14 bin ton ağırlık kaldırmasına olanak tanıyan ikiz vinç mekanizmasına sahip. Uluslararası denizcilik projelerinde aktif olarak rol almaya devam eden dev yapı, bünyesinde 725 kişiye kadar mürettebat barındırma kapasitesi sunuyor.

İki bin metreyi aşan derinliklerde boru döşeme yeteneğiyle bilinen Saipem 7000, geçmiş yıllarda Rusya ile Türkiye arasında hayata geçirilen Mavi Akım Projesi sırasında da Karadeniz'de kritik görevler üstlenmişti. Dev gemi, 2 bin 150 metre derinliğe boru hattı sererek dönemin derin deniz rekoruna imza atmıştı.