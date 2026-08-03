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Kaynak: DHA

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren boğaz hattında sis etkisini iyice gösteriyor.

Sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine tamamen kapatıldı. Sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözden kayboldu.

Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Şehir Hatlarında bazı seferler iptal edildiği bildirildi.

Şehir Hatları internet sitesinde yapılan açıklamada "Elverişsiz hava koşulları (sis) sebebiyle aşağıda belirtilen seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" denildi.

İptal edilen seferler şu şekilde sıralandı.

Kadıköy-Kabataş

Kadıköy-Beşiktaş

Kadıköy-Karaköy-Eminönü

üsküdar-Karaköy-Eminönü

Üsküdar-Haliç

Kadıköy-Haliç

Beşiktaş-Haliç

Kadiköy-Üsküdar-Ortaköy

Kadıköy-Beşiktaş-İstinye- Sarıyer

Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş

Üsküdar-Aşiyan

08.00 Arnavutköy-Eminönü

08.05 Çengelköy-Eminönü