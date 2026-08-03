İstanbul'da gece saatlerinden itibaren boğaz hattında sis etkisini iyice gösteriyor.
Sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine tamamen kapatıldı. Sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözden kayboldu.
Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Şehir Hatlarında bazı seferler iptal edildiği bildirildi.
Şehir Hatları internet sitesinde yapılan açıklamada "Elverişsiz hava koşulları (sis) sebebiyle aşağıda belirtilen seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" denildi.
İptal edilen seferler şu şekilde sıralandı.
Kadıköy-Kabataş
Kadıköy-Beşiktaş
Kadıköy-Karaköy-Eminönü
üsküdar-Karaköy-Eminönü
Üsküdar-Haliç
Kadıköy-Haliç
Beşiktaş-Haliç
Kadiköy-Üsküdar-Ortaköy
Kadıköy-Beşiktaş-İstinye- Sarıyer
Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş
Üsküdar-Aşiyan
08.00 Arnavutköy-Eminönü
08.05 Çengelköy-Eminönü