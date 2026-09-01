MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren yarışmacıların belli olmasının ardından yarışmacılar, kaptanlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. 31 Ağustos Pazartesi akşamında şefler, yarışmacılardan tantuni hazırlamalarını istedi. Yarışmacılar, en iyi tantuniyi hazırlayarak mavi takım kaptanı olabilmek için hünerlerini sergiledi.
MasterChef'te dengeler değişti: İşte yeni haftanın takımları
MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanı, tantuni mücadelesinin ardından belli oldu. Şeflerin değerlendirmesiyle kazanan isim takımını kurarken, kırmızı takım kaptanı ve yarışmacıların dağılımı da netleşti.Kaynak: Haber Merkezi
Şeflerin değerlendirmesi sonucunda gecenin en başarılı tabağı ve mavi takım kaptanı belli oldu. Mavi takım kaptanı, kırmızı takım kaptanını seçtikten sonra kendi stratejisine göre takımını oluşturdu. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, 31 Ağustos 2026 MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu? İşte, MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de 31 Ağustos 2026 Pazartesi akşamı kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Gecenin konsepti tantuni olurken yarışmacılar, şeflerin istediği tabağı en başarılı şekilde hazırlamak için mücadele etti.
MasterChef'te kaptanlık oyununu Eyüp Can kazandı.
31 AĞUSTOS 2026 MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
31 Ağustos Pazartesi günü oynanan kaptanlık oyununda, şeflerin değerlendirmelerinin ardından mavi takım kaptanı Eyüp Can oldu.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
Mavi Takım
Eyyüp Can (Takım Kaptanı) Bahar, Nurten, Nilay, Tolga, Kübra, Burçin, Hasan Alp, Enes, Şiringül
Kırmızı Takım
Cansu (Takım Kaptanı), Şükran, Emre, Şadi, Armağan, Muhammed, Recep, Batuhan, Koray, Ayşe
MASTERCHEF'TE SİMGE ELENDİ, CANSU ANA KADROYA GİRDİ
MasterChef Türkiye'de önceki bölümde eleme heyecanı yaşandı. Eleme gecesinin sonunda Simge yarışmaya veda ederken, yedeklerden mücadele eden Cansu ana kadroya giren yarışmacı oldu.
Ana kadronun şekillenmesinin ardından MasterChef'te yeni haftanın kaptanlık mücadelesine geçildi. Yarışmacılar, mavi takım kaptanı olarak dokunulmazlık avantajını elde etmek ve takımını kurmak için mücadele etti.