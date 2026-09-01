MasterChef'te dengeler değişti: İşte yeni haftanın takımları

Şeflerin değerlendirmesi sonucunda gecenin en başarılı tabağı ve mavi takım kaptanı belli oldu. Mavi takım kaptanı, kırmızı takım kaptanını seçtikten sonra kendi stratejisine göre takımını oluşturdu. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, 31 Ağustos 2026 MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu? İşte, MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...