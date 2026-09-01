AKOM'un son değerlendirmelerine göre, İstanbul'da Cuma gününe kadar genellikle güneşli ve az bulutlu bir gökyüzü etkili olacak.
AKOM gün gün açıkladı: İstanbul’da gök gürültülü sağanak patlayacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbullular için kritik bir hava durumu uyarısında bulundu. Kent genelinde hafta boyunca hakim olacak hava koşulları merakla beklenirken, AKOM verilerine göre özellikle bir gün için flaş sağanak yağış uyarısı yapıldı.Dilek Taşdemir
AKOM'un uyarılarına göre, Kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla kuvvetli şekilde (10-40 km/s) esmesi beklenen rüzgarlar, bölgeye kuzeyin nispeten serin havasını taşıyacak.
Bu durum sıcaklıkların aşırı yükselmesine mani olsa da termometreler 28 derece ile 30 derece aralığında seyretmeye devam edecek.
GÖZLER O GÜNE ÇEVRİLDİ: GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GELİYOR
Haftalık hava tahmin raporuna göre İstanbulluları hafta sonuna doğru ani bir hava değişimi bekliyor:
02.09.2026 Çarşamba: Hava durumu az bulutlu ve açık, sıcaklık 21 ile 30 derece arasında olacak. Yağış beklenmiyor.
03.09.2026 Perşembe: Hava durumu parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 21 ile 29 arasında olacak. Yağış beklenmiyor.
04.09.2026 Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Sıcaklık 21 ile 27 derece olması bekleniyor. 2 - 5 kg arası yağış bekleniyor.
05.09.2026 Cumartesi: Hava durumu zz bulutlu ve açık, sıcaklık ise 21 ile 29 derece arasında olacak. Yağış beklenmiyor.
06.09.2026 Pazar: Az bulutlu ve açık olacak. Sıcaklığın ise 22 ile 31 derece arasında olması bekleniyor. Yağış beklenmiyor.
07.09.2026 Pazartesi: Hava durumu parçalı bulutlu, sıcaklığın ise 22 ile 29 derece arasında olması beklenirken, yağış beklenmiyor.
UZMANLARDAN UYARI
AKOM'un açıklamasına göre, Cuma günü etkisini göstermesi beklenen gök gürültülü sağanak yağışla birlikte sıcaklıkların 27 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.
Hafta içi dışarı çıkacak vatandaşların özellikle Cuma günü yaşanabilecek ani su baskınları ve olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.