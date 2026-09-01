Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem AKOM gün gün açıkladı: İstanbul’da gök gürültülü sağanak patlayacak

AKOM gün gün açıkladı: İstanbul’da gök gürültülü sağanak patlayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbullular için kritik bir hava durumu uyarısında bulundu. Kent genelinde hafta boyunca hakim olacak hava koşulları merakla beklenirken, AKOM verilerine göre özellikle bir gün için flaş sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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AKOM gün gün açıkladı: İstanbul’da gök gürültülü sağanak patlayacak - Resim: 1

AKOM'un son değerlendirmelerine göre, İstanbul'da Cuma gününe kadar genellikle güneşli ve az bulutlu bir gökyüzü etkili olacak.

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AKOM gün gün açıkladı: İstanbul’da gök gürültülü sağanak patlayacak - Resim: 2

AKOM'un uyarılarına göre, Kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla kuvvetli şekilde (10-40 km/s) esmesi beklenen rüzgarlar, bölgeye kuzeyin nispeten serin havasını taşıyacak.

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AKOM gün gün açıkladı: İstanbul’da gök gürültülü sağanak patlayacak - Resim: 3

Bu durum sıcaklıkların aşırı yükselmesine mani olsa da termometreler 28 derece ile 30 derece aralığında seyretmeye devam edecek.

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AKOM gün gün açıkladı: İstanbul’da gök gürültülü sağanak patlayacak - Resim: 4

GÖZLER O GÜNE ÇEVRİLDİ: GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GELİYOR

Haftalık hava tahmin raporuna göre İstanbulluları hafta sonuna doğru ani bir hava değişimi bekliyor:

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AKOM gün gün açıkladı: İstanbul’da gök gürültülü sağanak patlayacak - Resim: 5

02.09.2026 Çarşamba: Hava durumu az bulutlu ve açık, sıcaklık 21 ile 30 derece arasında olacak. Yağış beklenmiyor.

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AKOM gün gün açıkladı: İstanbul’da gök gürültülü sağanak patlayacak - Resim: 6

03.09.2026 Perşembe: Hava durumu parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 21 ile 29 arasında olacak. Yağış beklenmiyor.

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AKOM gün gün açıkladı: İstanbul’da gök gürültülü sağanak patlayacak - Resim: 7

04.09.2026 Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Sıcaklık 21 ile 27 derece olması bekleniyor. 2 - 5 kg arası yağış bekleniyor.

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AKOM gün gün açıkladı: İstanbul’da gök gürültülü sağanak patlayacak - Resim: 8

05.09.2026 Cumartesi: Hava durumu zz bulutlu ve açık, sıcaklık ise 21 ile 29 derece arasında olacak. Yağış beklenmiyor.

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AKOM gün gün açıkladı: İstanbul’da gök gürültülü sağanak patlayacak - Resim: 9

06.09.2026 Pazar: Az bulutlu ve açık olacak. Sıcaklığın ise 22 ile 31 derece arasında olması bekleniyor. Yağış beklenmiyor.

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AKOM gün gün açıkladı: İstanbul’da gök gürültülü sağanak patlayacak - Resim: 10

07.09.2026 Pazartesi: Hava durumu parçalı bulutlu, sıcaklığın ise 22 ile 29 derece arasında olması beklenirken, yağış beklenmiyor.

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AKOM gün gün açıkladı: İstanbul’da gök gürültülü sağanak patlayacak - Resim: 11

UZMANLARDAN UYARI

AKOM'un açıklamasına göre, Cuma günü etkisini göstermesi beklenen gök gürültülü sağanak yağışla birlikte sıcaklıkların 27 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

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AKOM gün gün açıkladı: İstanbul’da gök gürültülü sağanak patlayacak - Resim: 12

Hafta içi dışarı çıkacak vatandaşların özellikle Cuma günü yaşanabilecek ani su baskınları ve olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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