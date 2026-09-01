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"Alihan Kuriş Suç Örgütü" soruşturmasında kendisine tahsisli 3 aracı "Kurişlere" tahsis ettiği tespit edilen eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin bugün Ankara adliyesinde ifade verecek.

3 ARAÇ KURİŞLERE TAHSİSLİ ÇIKMIŞTI

Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş Marmaris'te gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin Muğla'ya götürülmesinde kullanılan aracın eski bakana 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlenmişti. Şahin'e ait iki aracın da amacı dışında kullanıldığı tespit edilmişti.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" faaliyetleri kapsamında 25 Ağustos'ta gözaltına alınan 37 şüpheli, mevcutlu olarak Başsavcılıkta hazır edildi.

İfadeleri alınan şüphelilerin tamamı, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerden 35'i hakkında tutuklama, 2'si hakkında adli kontrol kararı verdi.