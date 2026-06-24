Kaynak: İHA

Türkiye'nin sınır kapılarına komşu olan tarım üssü Iğdır’dan küresel pazarları besleyecek dev bir hamle geldi. Kent genelindeki uçsuz bucaksız bahçelerde şafak vakti başlayan hummalı çalışmayla, olgunlaşan tescilli kayısılar tek tek dalından indiriliyor. Bölgedeki iş gücü yetersiz kaldığı için Bitlis, Şırnak ve Diyarbakır gibi illerden tırlarla getirilen mevsimlik tarım işçileriyle yürütülen bu devasa operasyon, kent ekonomisine milyonlarca liralık sıcak para girdisi sağlıyor.

ÜRETİCİ AYDIN MERGEN: "10 TON BEKLERKEN 3 TON ALABİLDİK, MALİYET ÇOK YÜKSEK!"

Iğdır’ın simgesi haline gelen şalak, teberze ve ordubat cinsi kayısıları dalında satın alarak işleyen üreticilerden Aydın Mergen, bu yıl iklim şartlarının üreticiye vurduğu darbeyi kuruşu kuruşuna anlattı: "Malı toplayıp depoculara satıyoruz. Hasat döneminde Bitlis, Şırnak ve Diyarbakır gibi illerden işçi getiriyoruz. Bölgedeki iş gücü yetersiz kaldığı için dışarıdan gelen işçilerle çalışıyoruz.

Bu yıl ürün seyrek olduğu için verim düşük. Örneğin bahçede 10 ton ürün beklerken 3-5 ton civarında ürün alabiliyoruz. Üretici açısından maliyetler yüksek. Ürünü dalında satın alıyoruz, işçilik giderlerini de eklediğimizde kâr marjı oldukça düşüyor. Kayısı üreticileri için bir kooperatif kurulmasını istiyoruz. Mart ayından itibaren gübreleme, ilaçlama ve bakım çalışmalarını sürdürüyoruz. Normalde hasat her yıl haziran ayının 9-10’u gibi başlarken, bu yıl yağışlı hava ve iklim şartları nedeniyle yaklaşık iki hafta gecikmeli başladı."

TÜCCAR HASAN ALİ KUZ: "KİLOSU 80-85 LİRA BANDINDA, 25 GÜN DAYANIYOR"

Sektörde tam 14 yıldır kayısı ticareti yapan deneyimli tüccar Hasan Ali Kuz ise piyasanın yönünü ve ürünün kalitesini şu sözlerle ilan etti: "Bu yıl kayısının hem kalitesi hem de rekoltesi oldukça iyi. Ancak ilkbaharda yaşanan soğuk hava nedeniyle bazı üreticiler ürün kaybı yaşadı. Iğdır kayısısını yurt içi ve yurt dışı pazarlarına ulaştırıyoruz. Kayısılarımızın iriliği ve kalitesi dikkat çekiyor. Fiyatların üretici ve tüccarı memnun edecek seviyelerde oluşmasını bekliyoruz. Piyasanın, firmalardan gelecek talebe göre şekilleneceğini düşünüyorum. Benim tahminim fiyatların kg başına 80-85 lira bandında oluşacağı yönünde. Hijyenik ortamda paketlenen kayısılar sevk ediliyor. Iğdır kayısısı dayanıklı bir ürün olup soğuk hava depolarında 20-25 gün muhafaza edilebiliyor ve gönderildiği noktalara yaklaşık 6-7 gün içerisinde ulaşıyor."

AVRUPA VE RUSYA PAZARLARINA SEVKİYAT BAŞLADI: DEPOLARDA HUMMALI PAKETLEME

Iğdır ovalarında toplanan ve iriliğiyle göz dolduran binlerce tonluk tescilli ürün, soğuk zincir halkasına alınarak özel hijyenik tesislerde paketleniyor. İç piyasada Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Erzurum’daki dev zincir marketlerin raflarını süsleyecek olan kayısı, eş zamanlı olarak savaştaki Ukrayna ve Rusya ile kardeş ülke Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gönderiliyor. Üreticinin kapısında tam bir fiyat tabanının oluşmaması ve kooperatif eksikliği ise her yıl olduğu gibi bu yıl da emekçinin en büyük yasal karın ağrısı olarak masada duruyor.