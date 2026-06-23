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Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Tuba Ar - Fatih Karaman / Yeniçağ



Tokat’ta yaz aylarının en önemli tarımsal ürünlerinden biri olan kirazda hasat devam ediyor. Ancak bu yıl bahçelerde beklenen sevinç yerini endişeye bıraktı. Sezon boyunca etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle kirazın kalitesi olumsuz etkilenirken, artan üretim maliyetleri ve piyasalardaki fiyat dalgalanmaları hem üreticiyi hem de alıcıyı zor durumda bıraktı.

Kiraz bahçelerinde görüştüğümüz üreticiler, bir yıl boyunca verdikleri emeğin karşılığını alamadıklarını ifade etti. Gübre, ilaç, işçilik ve bakım maliyetlerinin her geçen yıl arttığını belirten çiftçiler, hasat döneminde oluşan fiyatların beklentilerinin altında kaldığını söyledi. Bazı üreticiler ise aracıların fiyat politikaları nedeniyle ürünlerini hak ettiği değerde satamadıklarını dile getirdi.

Özellikle son dönemde yaşanan yoğun yağışların kirazın kalitesinde düşüşe neden olduğunu belirten üreticiler, ürünlerde çatlama ve kalite kaybı yaşandığını, bunun da satış fiyatlarını olumsuz etkilediğini ifade etti. Zorlu bir sezon geçirdiklerini söyleyen çiftçiler, üretime devam edebilmek için devletten destek beklediklerini vurguladı.

Öte yandan kiraz alımı yapan meyve tüccarları ve işletme yetkilileri de sezonun kendileri açısından kolay geçmediğini belirtti. Kalite kaybı nedeniyle iç piyasa ve ihracatta yaşanan sıkıntıların ticareti etkilediğini ifade eden alıcılar, kiraz fiyatlarının gerilemesinden ve piyasalardaki belirsizlikten şikâyetçi olduklarını söyledi.



Üreticiden alıcısına kadar sektörün tüm paydaşları, bu yıl kirazda zorlu bir dönem yaşandığı görüşünde birleşti.



Bir tarafta bir yıllık emeğinin karşılığını almak isteyen çiftçiler, diğer tarafta piyasa koşulları nedeniyle sıkıntı yaşayan alıcılar bulunuyor.

Tokat’ın önemli tarımsal değerlerinden biri olan kirazda üreticiler, gelecek yıllarda da üretime devam edebilmek için daha fazla destek ve kalıcı çözümler bekliyor.