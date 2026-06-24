Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

İngiltere'nin Eastbourne kentinde düzenlenen turnuvada dünya sıralamasında 54. sırada bulunan Zeynep'in ikinci turdaki rakibi, klasmanın 45 numarası Çek tenisçi Sara Bejlek oldu. Ancak Bejlek, yaşadığı sakatlık nedeniyle maçtan çekildi.

Bu gelişmenin ardından hükmen galibiyet elde eden milli sporcu, WTA 250 seviyesindeki organizasyonda son sekiz tenisçi arasına adını yazdırdı.

24 yaşındaki Zeynep Sönmez, çeyrek finalde 3 numaralı seribaşı Jelena Ostapenko ile Panna Udvardy eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.