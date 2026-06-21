En iyi karpuz nasıl seçilir? Uzmanı uyardı: Vurup seçme devri bitti

"ALTI SARIYSA OLMUŞ DEMEKTİR"

Pazarcı ve üreticiler de tüketicilere pratik ipuçları verdi. Bir satıcı, “Karpuzun altı sarıysa o karpuz olmuş demektir” derken, üretici İshak Kaya ise Adana karpuzunda şu an kelek çıkma ihtimalinin çok düşük olduğunu belirtti.