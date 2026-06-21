Tadı, kokusu ve aromasıyla öne çıkan Adana karpuzunda hasat yoğun şekilde sürerken, kentte bu yıl yaklaşık 110 bin dönüm alanda ekim yapıldığı ve 650 bin ton civarında rekolte beklendiği bildirildi. Türkiye’deki toplam 4 milyon tonluk üretimin yaklaşık yüzde 25’i Adana’dan karşılanıyor.
En iyi karpuz nasıl seçilir? Uzmanı uyardı: Vurup seçme devri bitti
Türkiye’nin karpuz üretiminde önemli merkezlerinden Adana’da hasat devam ederken, üreticiler ve uzmanlar vatandaşları “kelek karpuz” riskine karşı uyardı. Uzmanlar, doğru karpuz seçiminin artık yalnızca “vurup sesine bakma” yöntemiyle yapılamayacağını vurguladı.Kaynak: İHA
"VURMAK TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL"
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, karpuz seçiminde tüketicilerin dikkat etmesi gereken en önemli noktaları sıraladı. Doğan, sadece karpuza vurmanın doğru seçim için yeterli olmadığını belirterek şu kriterlere dikkat çekti:
Karpuzun renginin açık ve parlak olması, üzerinde hafif “ayna gibi” bir yansıma bulunması, sap kısmındaki tüycüklerin dökülmüş veya incelmiş olması ve kulakçık yaprağının sararmış olması gerekiyor.
Doğan ayrıca, karpuzun genetik büyüklüğüne ulaşmış olmasının da olgunluk açısından önemli bir gösterge olduğunu söyledi.
"TOK SES ÖNEMLİ AMA TEK KRİTER DEĞİL"
Karpuza vurulduğunda çıkan “tok ses”in önemli bir işaret olduğunu belirten Doğan, ancak bunun tek başına yeterli olmadığını vurguladı. Doğan, “Bu eski bir alışkanlık. Vurduğunuzda tok ses gelmesi önemli ama artık tek başına yeterli değil” ifadelerini kullandı.
"ALTI SARIYSA OLMUŞ DEMEKTİR"
Pazarcı ve üreticiler de tüketicilere pratik ipuçları verdi. Bir satıcı, “Karpuzun altı sarıysa o karpuz olmuş demektir” derken, üretici İshak Kaya ise Adana karpuzunda şu an kelek çıkma ihtimalinin çok düşük olduğunu belirtti.
Kaya, “Karpuza vurunca tok ses gelecek. Şu anda Adana karpuzu tam olgunlaşmış durumda” dedi.
Uzmanlara göre, doğru karpuz seçimi artık dış görünüm, sap yapısı ve renk gibi birden fazla kriterin birlikte değerlendirilmesiyle yapılabiliyor.