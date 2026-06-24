Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Galatasaray'dan savunmaya dev hamle: Avrupa devleriyle yarışa girdi

Galatasaray'dan savunmaya dev hamle: Avrupa devleriyle yarışa girdi

Fransız basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Lens forması giyen Samson Baidoo'nun transferi için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların genç stoper için teknik direktör Okan Buruk'tan onay aldığı öne sürüldü.

Kaynak: Diğer
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Galatasaray'dan savunmaya dev hamle: Avrupa devleriyle yarışa girdi - Resim: 1

Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.

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Galatasaray'dan savunmaya dev hamle: Avrupa devleriyle yarışa girdi - Resim: 2

Fransız basınında yer alan haberlere göre sarı-kırmızılılar, Lens forması giyen Samson Baidoo'yu transfer etmek için harekete geçti.

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Galatasaray'dan savunmaya dev hamle: Avrupa devleriyle yarışa girdi - Resim: 3

AVRUPA DEVLERİ DE TAKİP EDİYOR
22 yaşındaki Avusturyalı savunmacı, geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performansla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekti.

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Galatasaray'dan savunmaya dev hamle: Avrupa devleriyle yarışa girdi - Resim: 4

Haberlere göre Liverpool, Manchester City, Juventus ve Borussia Dortmund da genç stoperi yakından takip ediyor.

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Galatasaray'dan savunmaya dev hamle: Avrupa devleriyle yarışa girdi - Resim: 5

OKAN BURUK'TAN ONAY ÇIKTI
Fransız basınında yer alan iddialarda, teknik direktör Okan Buruk'un Samson Baidoo transferine onay verdiği belirtildi.

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Galatasaray'dan savunmaya dev hamle: Avrupa devleriyle yarışa girdi - Resim: 6

Galatasaray yönetiminin oyuncunun şartlarını araştırdığı ve transfer için girişimlere başladığı ifade edildi.

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Galatasaray'dan savunmaya dev hamle: Avrupa devleriyle yarışa girdi - Resim: 7

LENS AYRILIĞA SICAK BAKMIYOR
Haberde, Fransız ekibi Lens'in genç oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmadığı aktarıldı.

Kulübün ancak rekor seviyede bir bonservis teklifi gelmesi halinde transfer görüşmelerine açık olabileceği kaydedildi.

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Galatasaray'dan savunmaya dev hamle: Avrupa devleriyle yarışa girdi - Resim: 8

SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Lens formasıyla 26 resmi karşılaşmada görev yapan Samson Baidoo, takımına 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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