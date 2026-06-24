Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.
Galatasaray'dan savunmaya dev hamle: Avrupa devleriyle yarışa girdi
Fransız basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Lens forması giyen Samson Baidoo'nun transferi için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların genç stoper için teknik direktör Okan Buruk'tan onay aldığı öne sürüldü.Kaynak: Diğer
Fransız basınında yer alan haberlere göre sarı-kırmızılılar, Lens forması giyen Samson Baidoo'yu transfer etmek için harekete geçti.
AVRUPA DEVLERİ DE TAKİP EDİYOR
22 yaşındaki Avusturyalı savunmacı, geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performansla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekti.
Haberlere göre Liverpool, Manchester City, Juventus ve Borussia Dortmund da genç stoperi yakından takip ediyor.
OKAN BURUK'TAN ONAY ÇIKTI
Fransız basınında yer alan iddialarda, teknik direktör Okan Buruk'un Samson Baidoo transferine onay verdiği belirtildi.
Galatasaray yönetiminin oyuncunun şartlarını araştırdığı ve transfer için girişimlere başladığı ifade edildi.
LENS AYRILIĞA SICAK BAKMIYOR
Haberde, Fransız ekibi Lens'in genç oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmadığı aktarıldı.
Kulübün ancak rekor seviyede bir bonservis teklifi gelmesi halinde transfer görüşmelerine açık olabileceği kaydedildi.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Lens formasıyla 26 resmi karşılaşmada görev yapan Samson Baidoo, takımına 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.