Rize'de katliam gibi kaza: 3 ölü 4 yaralı

Kaza, Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Limanköy köyünde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Karadeniz Sahil Yolu üzerinde Rize’den Çayeli istikametine giden yolda 08 ACA 759, 53 EL 007 ve plakası henüz belirlenemeyen 1 araç olmak üzere 3 araç sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kaza yaptı.