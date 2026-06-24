Yeniçağ Gazetesi
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Rize'de katliam gibi kaza: 3 ölü 4 yaralı

Rize’nin Çayeli ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaynak: İHA
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Rize'de katliam gibi kaza: 3 ölü 4 yaralı - Resim: 1

Rize’nin Çayeli ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. Araçlardan birinin alev aldığı kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı.

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Rize'de katliam gibi kaza: 3 ölü 4 yaralı - Resim: 2

Kaza, Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Limanköy köyünde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Karadeniz Sahil Yolu üzerinde Rize’den Çayeli istikametine giden yolda 08 ACA 759, 53 EL 007 ve plakası henüz belirlenemeyen 1 araç olmak üzere 3 araç sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kaza yaptı.

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Rize'de katliam gibi kaza: 3 ölü 4 yaralı - Resim: 3

Kaza sonrası araçlardan biri alev topuna dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Rize'de katliam gibi kaza: 3 ölü 4 yaralı - Resim: 4

Kazada Gamze Saklı, Nilay Bilgin ve Selinay Saral olay yerinde hayatını kaybetti.

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Rize'de katliam gibi kaza: 3 ölü 4 yaralı - Resim: 5

Kazada yaralanan Ahmet Hamdi Ö.(65), İshak B.(67), Ahsen K.(21) ve Sadık N.(50) ise olay yerine gelen ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma

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Rize'de katliam gibi kaza: 3 ölü 4 yaralı - Resim: 6

Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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