İstanbul Küçükçekmece’de, 38 yaşındaki eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülerek, cesedi bavul içinde yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayeti davasında 2'nci duruşma bugün başladı.

Esra Tokyaz'ın ifadesini Cemil Koç ile paylaşan polislerin dosyası birleştirildi. Duruşma sonunda Esra Tokyaz ve sanık Cemal Arslan arasında gerginlik yaşandı.Araya müşteki avukatları girdi. İzleyiciler ve taraflar salondan çıkarıldı duruşmaya ara verildi.

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Cemil Koç, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Esra Tokyaz, anne Halime Tokyaz, 9 tutuklu sanık ve sanık avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

SANIK SAYISI 11 OLDU

Milliyet'in haberine göre Esra Tokyaz'ın emniyette verdiği ifadeyi, Cemil Koç ile paylaştıkları iddia edilen polis memurları N.Ç. (44) ile Z.B.'nin (31) Küçükçekmece 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dosyaları, ağır ceza mahkemesindeki cinayet davasıyla birleştirildi. Böylece davadaki sanık sayısı 11'e yükseldi.

'CEMİL'İN FİRARİ OLDUĞUNU GÖRDÜM'

Duruşmada, dosyası asliye ceza mahkemesinden birleştirilen tutuksuz sanık Z. B., şunları söyledi:

"Cemil Koç'u tanımıyordum. N.Ç. isimli sanık sayesinde tanıdım. 15 Temmuz öncesinde adli mukayyet büro personeli olarak çalışıyorum. Malatya Emniyet Müdürlüğü'ndeydim. 12 Temmuz günü N.Ç., bana bir şahısla ilgili çalışma yaptıklarını ve sistemden sorgulamamı istedi. Talep edilen bilgiyi sorgulamam için bana Cemil Koç'un kimlik numarasını WhatsApp üzerinden iletildi. Ben de mesaj yoluyla şahsın son karışmış olduğu olay özetini gönderdim. Ekranda Cemil Koç'un 11 Temmuz günü bir olaya karıştığı ve bu konuda firari olduğunu gördüm. Suç, asayişe müessir bir olaydı. Olay özetinin tamamına bakmadım. Emniyet ifademde bakmamak için ısrar ettiğimi söylesem de, orada ki amacım çıkış saatim olduğu için ekrana bakamayacak olmamı belirtmiş olmamdı."

'YAPTIĞIM ŞEYİN YANLIŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNEMEDİM'

Dosyası birleşen bir diğer tutuklu sanık N.Ç. savunmasında, "Birleştirme kararını kabul etmiyorum. Birleştiğimiz dosya, bir cinayet davası. Yaptığım şeyin yanlış olabileceğini düşünmedim. Cemil Koç ifadeden hemen sonra Esra'yı aradı ve elimde dedi" dedi.

TANSİYON YÜKSELDİ

Bu sırada müşteki Esra Tokyaz, "Suç olduğunu bile bile mi yaptın terbiyesiz" dedi. Bunun üzerine mahkeme Başkanı Tokyaz'ın salondan çıkarılmasını talep etti. Polisler Esra Tokyaz'ı salondan çıkardığı sırada Tokyaz polislere bağırdı.

'EJEGÜL SANDIM'

Gerginliğin sona ermesinin ardından savunmasına devam eden sanık N.Ç., "Bu olayla ilgili haberleri sosyal medyada gördüm. Ekrandaki bilgileri Cemil Koç'a attım. Cemil'in sonradan firari olduğunu öğrendim. Arayıp, karakola ifade vermesini istedim. Cemil'in cezaevinde yattığını, uyuşturucu kullandığını biliyordum. Başka suçu var mı bilmiyordum. Beni arayınca suç mu işledi diye düşündüm. Bu konuyla ilgili sanık Z.B.'yi aradım. Bir sanık bana bavul verdi. İçerisinde önemli bir şey olduğundan bahsetti. Cemil bana, Ayşe ile 3 aydır nişanlı olduğundan bahsediyordu. Cemil bana Ejegül isminde nişanlısından bahsetmişti. Bir gün havalimanından Ayşe ile geldiklerinde, ben Ayşe'yi Ejegül sandım. Sonrasında Cemil bana Ejegül ile alakalı bir şeyler söyledi. Bende araştırma yapınca kadının Özbek olduğunu ve öldüğünü duydum. Ölüm haberlerini duyunca Cemil'den şüphelendim. Başka bir kişinin bilgisiyle Polnet'e girmedim. Asliye Ceza Mahkemesi'nde verdiğim ifadem yanlıştır. Cemil Koç'un bana Polnet sorgusu yaptırıp, yaptırmadığını tam net hatırlamıyorum. Sadece Cemil Koç'u tanıyorum. Diğer sanıkları tanımıyorum. Zaten Cemal Arslan isimli şahıs, yardım etmek için Cemil'in yanındaymış, benim bundan haberim yoktu. Eğer Cemal'in varlığından haberdar olsaydım, Cemil'e yardım etmek için bu kadar çırpınmazdım" diye konuştu.

Duruşma sonunda Esra Tokyaz ve Cemal Arslan arasında gerginlik yaşandı. Araya müşteki avukatları girdi. Bunun üzerine sanık Arslan., "Ambulans çağırın darp raporu alacağım" dedi. İzleyiciler ve taraflar salondan çıkarıldı duruşmaya ara verildi.

ESRA YERİNE 'AYŞE' DEDİ

Verilen aranın ardından duruşma yeniden başladı. Bianet'in haberine göre Mahkeme heyetinin Ayşe’nin ölüm şekline ilişkin soruları üzerine Cemil K., Ayşe’nin burnunun daha önceden kırık olduğunu iddia etti.

Olay sırasında herhangi bir darbe olmadığını savunan sanık, “Burnunda kan yok. Burnu olayda kırılmadı, olaydan önce kırıldı. Düştüğünde beyin kanamasından vefat etmiş” dedi. Ayrıca, e-Nabız kayıtlarının incelenmesini talep etti.

Üye hâkimin “Neden kalp masajı yaptın?” sorusuna Cemil K., Ayşe’nin nefes almadığını fark ettiğini belirterek, “Koltuğa oturttum, ellerini tuttum, kalp masajı yaptım. Sonrasında telefonu almaya çıktım” diye cevap verdi.

Sanık, sağlık ekiplerini neden daha önce aramadığı sorusuna ise “O an öyle oldu. Biraz bekledim, 15 dakika bekledim. Dua ettim. Baktım bir şey yok, soluk almayınca kalp masajı yaptım” yanıtını verdi.

Duruşmada taraflar arasında tartışma olup olmadığı da gündeme geldi. Cemil K., olay günü tartışmadıklarını, ancak daha önce bir tartışma yaşandığını belirtti. Tartışmanın nedenine ilişkin soruya ise bu konuyu ifadesinde açıklamak istediğini söyledi.

Cemil K., “Merdivenden düştü. Nereye çarptığını görmedim. Ölümün bu kadar kolay olabileceğini düşünmezdim tahminimce vefat olayı 10 dakka oldu. Düşmesinden tam vefata kadar 40 dakika diyebiliriz” dedi.

Bianet editörü Evrim Kepenek'in duruşma salonundan aktardığı bilgiye göre sanık avukatlarından “Esra’nın düştüğünü gördün mü?” Diye sordu. İki kez aynı soruyu sordu. Esra da “kasıtlı yapıyor, Ayşe, Ayşe” dedi. Sanık Avukat “Hayır bilerek yapmadım” dedi ve Esra’ya hakaret etti.