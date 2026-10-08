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Kaynak: İHA

Artvin'in Hopa ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Esenkıyı Tır Parkı bölgesinde sabah saatlerinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan büyük kaya kütleleri park halindeki araçların üzerine düştü.

Olayda 1 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Hopa Arama Kurtarma (HOPAK), itfaiye, emniyet, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan ekipler, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına başladı. Tır parkına düşen kaya parçaları araçlarda hasara neden olurken, bir tanker yan yattı. Heyelanda çevredeki bitki örtüsü ve altyapı da zarar gördü.

Bölgede ekiplerin çalışmaları sürerken, yeni bir heyelan ihtimaline karşı emniyet ve jandarma ekipleri çevre güvenliğini sağlıyor.