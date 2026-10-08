Meteoroloji'den kritik uyarı: Türkiye’de hava bir anda değişiyor... İşte il il hava durumu (8 Ekim 2026)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevreleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ilk saatlerde Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.