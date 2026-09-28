Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 62'ye yükseldiği kaydedildi.
Uttar Pradeş'te yetkililer, eyalette 3 gündür şiddetli yağışların etkili olduğunu ifade etti.
Yetkililer, seller sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 62'ye yükseldiğini ve 46 kişinin yaralandığını belirtti.
'EĞİTİME ARA VERİLDİ'
Eyalette 1000'den fazla evin hasar gördüğünü ve bazı okullarda bugün itibarıyla eğitime ara verildiğini kaydeden yetkililer, vatandaşları selden etkilenen bölgelerde gereksiz seyahatlerden kaçınmaları konusunda uyarıda bulundu.
Öte yandan, ülkenin doğusundaki Odisha eyaletinde de şiddetli yağışlar sellere yol açarken, 75 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.