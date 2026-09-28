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Kaynak: Haber Merkezi

'Fon' soruşturması kapsamında operasyonlar devam ediyor. Destek Yatırım Bankası ve Özata denizciliğe ilişkin fon soruşturması kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu da, bu sabah yapılan operasyon ile gözaltına alındı. Bankanın sahibi Altunç Kumova ise 17 Eylül’de gözaltına alınmasının ardından tutuklanmıştı.

FİRARİLER ARALARINDA HAZİNE VE MALİYE BAKAN YARDIMCISININ DAMADI DA VAR

Gözaltına alınan isimler Destek Holding ve Özata Denizcilik şirketinin yönetim kurulu üyeleri; Altuğ Kantarcı, Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun, Ali Çil. Firar durumda olan; Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı ve eski BDDK Kurul Üyesi Mustafa Balcı’nın oğlu İskender Balcı için yakalama kararı çıkarıldı.

17 Eylül’de gözaltına alınan Kumova, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Kumova, savcılık ifadesinde fonlarla ilgili olağan dışı hareketlilik fark ettiklerini iddia etmişti.

Destek Holding’in sahibi Kumova, şirket değerinin 1 trilyon 300 milyar liraya ulaşmasındaki anormalliği fark ettiğini ancak ne yapacağını bilmediğini söylemişti.

Destek Yatırım Bankası, 2021 yılında 300 milyon lira sermayeyle üç ortaklı olarak kuruldu. Özgür Akayoğlu da bankanın kurucu ortakları arasında.