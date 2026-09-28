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Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, sermaye piyasalarındaki fon soruşturmasını bugünkü köşesine taşıdı. Terkoğlu, daha önce serbest bırakılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’in yeniden gözaltına alınmasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Özel’in gözaltına alındığı, soruşturma kapsamında yapılan açıklamalara dayanan haberlerde de yer aldı.

Terkoğlu, Özel’in Tera Portföy dışında siyasi bağlantısına ilişkin de bir iddia aktardı. Yazısında, Özel’in AK Parti Genel Merkezi’nde resmi bir görevinin bulunmadığını belirten Terkoğlu, AK P’den görüştüğü bazı isimlerin Özel’in Fatma Betül Sayan Kaya ile birlikte çalıştığını teyit ettiğini yazdı.

SAYAN KAYA'NIN GÖREVLERİNDEN AYRILMASI

Fon soruşturmasında adı geçen Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'deki görevlerinden “affını” talep etmiş, AKP tarafından yapılan açıklamada talebinin kabul edildiği belirtilmişti.

Terkoğlu, Kaya'nın yakın zamana kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olduğunu, istifa edene kadar AK Parti'de sosyal politikalar başkanlığı görevini yürüttüğünü hatırlattı.

Terkoğlu ayrıca Kaya'nın 8 Nisan'da yatırdığı 63 milyon liranın 4 ay sonra 1 milyar 344 milyon lira olarak çekildiği yönündeki bilgileri yazısında gündeme getirdi. Bu rakamların ve işlemlerin soruşturma kapsamındaki iddialar bağlamında değerlendirildiğini belirtti.

ÖZATA DENİZCİLİK HİSSESİ DETAYI

Terkoğlu'nun yazısında dikkat çektiği bir diğer konu ise Özata Denizcilik hissesi oldu.

Terkoğlu, söz konusu hissenin 4 ay içerisinde 20 kat değer kazandığını ve şirket değerinin 300 milyar liraya ulaştığını öne sürdü. Şirketin sahibinin ise AK Parti'de görev yapan Özdemir Ataseven olduğunu yazdı.

Terkoğlu ayrıca, Barış Pehlivan'ın paylaşımına atıfla, şirketin yönetim kurulunda bulunan İskender Balcı'nın 28 Ağustos'ta istifa ettiğini aktardı. Balcı'nın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı olduğunu belirtti.

“TABLO ÖYLE BİR DURUMDA Kİ”

Terkoğlu, yazısının devamında soruşturmayla bağlantılı isimler üzerinden yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanlığı'nda görev yapan Tera yöneticileri, Fecir Alptekin ve Alkin kardeşlerin gündeme geldiğini belirtti.

Terkoğlu ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Kasım 2025'te spekülasyonlardan haberdar olduğunu söylediği konuşmasının ardından Tera'nın yönetiminden ayrılan Bülent Aksu'nun eski Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olduğunu hatırlattı.