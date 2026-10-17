Bir kişi bir ülkenin kaderini değiştirebilir mi? Değiştirirmiş! Hem de bazen bir ülkenin ekonomisine, sermaye piyasalarına ve yatırımcısının geleceğe duyduğu güvene ağır bir darbe vuracak kadar…

Türkiye bugün yalnızca bir fon tartışmasını yaşamıyor. Sermaye piyasalarında güvenin nasıl sarsılabildiğini, denetimin neden hayati olduğunu ve siyasi gücün gölgesinde büyüyen yapıların ülkeye ne kadar ağır bir fatura çıkarabileceğini gösteren bir krizle karşı karşıya.

Ah Emre Tezmen ah! Bir dönem büyüklüğüyle, getirileriyle ve yarattığı etkiyle konuşulan fonların ardından şimdi yatırımcıların kaygıları, piyasalardaki soru işaretleri ve geride kalan enkaz konuşuluyor. Asıl acı olan ise bu tartışmanın yalnızca birkaç şirketin ya da birkaç yatırımcının meselesi olmaktan çıkıp Türkiye'nin sermaye piyasalarına duyulan güveni ilgilendiren bir noktaya ulaşması.

Burada mesele bir kişinin yükselişi ya da düşüşü değil. Mesele, bir finansal yapının etrafında oluşan gücün nasıl denetlendiği, riskleri kimin gördüğü, uyarıları kimin dinlediği ve işler kötüye gittiğinde bedeli kimin ödediğidir.

Çünkü finans piyasalarında güven bir günde kazanılmaz. Ama yanlış yönetim, yetersiz denetim ve görmezden gelinen riskler yüzünden çok kısa sürede kaybedilebilir.

Bir fon krizi nasıl ülkenin meselesi haline geldi?

Yatırım fonları, vatandaşın birikimini profesyonel yöneticilere emanet ettiği finansal araçlardır. Bu sistemin temelinde bir söz vardır: Güven. Tasarruf sahibi parasını teslim eder, yöneticinin bu parayı mevzuata uygun biçimde değerlendireceğine inanır. Denetleyici kurumların da sistemin kurallarına uyulmasını sağlayacağını düşünür.

Peki ya bu zincirin halkalarından biri koparsa?

Türkiye'de son aylarda yaşanan fon krizinin ortaya çıkardığı en ağır soru budur. SPK'nın 131 fonun tasfiyesine karar vermesi, sorunun birkaç yatırımcının zararından ibaret olmadığını gösterdi. Kriz, yüz binlerce yatırımcıyı ve milyarlarca liralık birikimi etkileyen geniş bir alana yayıldı.

Üstelik insanlar bu fonlara yalnızca para kazanmak için girmedi. Yüksek enflasyonun, hayat pahalılığının ve Türk lirasındaki değer kaybının karşısında birikimini korumaya çalışan vatandaşlar, finansal piyasalarda bir çıkış yolu aradı. Kimi emeklilik birikimini, kimi ev almak için yıllarca kenara koyduğu parasını, kimi de ailesinin geleceği için biriktirdiği tasarrufunu fonlara yatırdı.

Şimdi o insanlar paralarının ne zaman ve ne kadarını geri alabileceklerini öğrenmeye çalışıyor.

İşte meselenin insani boyutu burada başlıyor. Bir fonun tasfiye edilmesi, bilanço üzerinde alınmış teknik bir karar olabilir. Ancak o bilançonun arkasında çocuklarının eğitimini düşünen aileler, ev sahibi olmak isteyen gençler, emekliliğini güvence altına almaya çalışan insanlar var.

Finansal sistemdeki bir hatanın bedelini yalnızca rakamlarla anlatamazsınız.

Peki, bu kadar büyük bir risk nasıl oluştu? Olağan dışı fiyat hareketleri, fonların portföylerindeki yoğunlaşmalar ve bazı küçük ölçekli hisselerdeki işlemler neden daha önce etkili biçimde önlenemedi? Riskleri dile getirenlerin uyarıları zamanında dikkate alındı mı?

Bunlar cevaplanması gereken sorular. Elbette bir kişi hakkındaki iddialar ile hukuken kesinleşmiş gerçekleri birbirine karıştırmamak gerekir. Ancak bu hassasiyet, sistemin nasıl bu noktaya geldiğini sorgulamaya engel değildir.

Bir de işin güç meselesi var.

Finans dünyasında bazı yapılar, büyüklüklerinin yanı sıra siyasi bağlantıları olduğu yönündeki algıyla da güç kazanabilir. Böyle bir algı oluştuğunda yatırımcı, yalnızca getiriyi değil, o yapının arkasındaki gücü de değerlendirmeye başlayabilir. Eleştiriler karşısında korku iklimi oluştuğu düşüncesi yayılırsa, denetim ve hesap verebilirlik tartışmaları daha da derinleşir.

Oysa piyasaların ihtiyacı güçlü isimler değil, güçlü kurallardır. Hiç kimsenin dokunulmaz olmadığı, her iddianın araştırıldığı, her riskin aynı ciddiyetle ele alındığı bir sistemdir.

MSCI kararı Türkiye'ye ne anlatıyor?

Ve şimdi karşımızda yeni bir uyarı var: MSCI.

Uluslararası endeks sağlayıcısı MSCI, 15 Ekim 2026'da yaptığı açıklamayla Türk hisse senetlerine ilişkin bazı endeks değişikliklerini ikinci bir duyuruya kadar dondurdu. Kurum, bazı küçük ölçekli şirketlerle yakından ilişkili fonların portföyleri üzerinden koordineli işlemler yapılabileceğine yönelik endişelerin, fiili dolaşım hesaplamalarının güvenilirliği ve piyasa bütünlüğü açısından soru işaretleri yarattığını belirtti.

Bu karar, Türkiye'nin gelişen piyasalar statüsünden hemen çıkarıldığı anlamına gelmiyor. Ancak MSCI, Haziran 2027'ye kadar yeterli ve güvenilir ilerleme sağlanmaması halinde Türkiye'nin piyasa sınıflandırmasını yeniden değerlendirmeye alabileceği uyarısında bulundu.

Bu ayrıntı önemli. Çünkü mesele artık yalnızca Borsa İstanbul'da hangi hissenin yükseleceği, hangi fonun ne kadar zarar yazacağı meselesi değil. Türkiye'nin uluslararası yatırımcılar nezdindeki piyasa güvenilirliği de tartışmanın merkezine yerleşmiş durumda.

MSCI endekslerini izleyen uluslararası fonlar, yatırım kararlarını bu endekslerdeki ağırlıklara ve kurallara göre şekillendiriyor. Endeks değişikliklerinin dondurulması, Türkiye piyasasına yeni kaynak girişini sınırlayabilecek bir gelişme. Daha ağır bir senaryoda piyasa statüsünün düşürülmesi gündeme gelirse, Türkiye varlıklarını portföylerinde taşıyan bazı uluslararası yatırımcıların pozisyonlarını yeniden değerlendirmesi de söz konusu olabilir. Bunun ne ölçüde sermaye çıkışına yol açacağı ise alınacak kararlara ve yatırımcıların davranışlarına bağlı.

Yani henüz yaşanmamış bir sermaye kaçışını olmuş gibi anlatmak doğru değil. Fakat yabancı yatırımcıya güven veren kuralların tartışmaya açılmasının bile başlı başına bir maliyeti var.

Türkiye'nin uluslararası piyasalarda daha fazla kaynağa ihtiyaç duyduğu bir dönemde, sermaye piyasalarının güvenilirliğine ilişkin böyle bir uyarı almak hiç de küçümsenecek bir gelişme değil.

İşte insanın içinden bir kez daha "Ah Emre ah!" demesi bu yüzden.

Bir finansal yapının yükselişi sırasında alkışlayanlar, o yapı çöktüğünde ortaya çıkan faturanın tamamını üstlenmiyor. Faturayı yatırımcı, piyasa ve nihayetinde ülke ödüyor. Birikimini kaybetme korkusu yaşayan vatandaşın yanında, Türkiye piyasalarına mesafeli yaklaşmaya başlayan uluslararası yatırımcı da bu tablonun bir parçası.

Üstelik Türkiye'nin ihtiyacı, yabancı yatırımcıyı ürküten belirsizlikleri artırmak değil, sermaye piyasalarına duyulan güveni yeniden tesis etmek.

Burada yapılması gereken, yalnızca çöken fonların tasfiyesini tamamlamak ya da zarar gören yatırımcıların parasını geri ödemeye çalışmak değil. Bu sonuçları doğuran mekanizmaları bütün yönleriyle ortaya çıkarmak, denetim açıklarını belirlemek ve benzer olayların tekrarlanmasını önleyecek kalıcı bir sistem kurmak.

Kim neyi biliyordu? Hangi riskler ne zaman görüldü? Denetim mekanizmaları nasıl çalıştı? Piyasa düzenini bozduğu değerlendirilen işlemler karşısında hangi adımlar atıldı? Bu soruların yanıtları, kamuoyunun güvenini yeniden kazanmak için zorunlu.

Çünkü bir ülkenin finansal itibarı, bir açıklamayla ya da birkaç yeni düzenlemeyle bir anda geri gelmiyor. Güven, uygulamayla ve zaman içinde yeniden inşa ediliyor.

Yerli ve milli söylemleriyle büyüyen finansal yapıların ülkeye gerçekten ne kazandırdığı da ancak bu noktada anlaşılır. Bir yapı büyürken herkes kazanıyormuş gibi görünebilir. Fakat geride ağır bir tasfiye süreci, mağdur yatırımcılar ve uluslararası piyasalarda soru işaretleri kalıyorsa, o büyüklüğün topluma maliyetini konuşmak zorundayız.

Ah Emre ah!

Bir kişinin bir ülkenin kaderini değiştirebileceğini söyledik. Belki tek bir kişi bir ülkenin bütün kaderini değiştiremez. Ancak bir kişinin etrafında büyüyen, yeterince sorgulanmayan ve riskleri zamanında yönetilemeyen bir finansal yapı, ülkenin sermaye piyasalarına duyduğu güveni derinden sarsabilir.

Asıl mesele de budur.

Bugün geride kalan enkazın altında yalnızca fon yatırımcılarının birikimleri yok. Türkiye'nin sermaye piyasalarını daha güvenilir hale getirme iddiası, tasarruf sahiplerinin sisteme duyduğu inanç ve uluslararası yatırımcıya verilen güven mesajı da var.

Yazık bu ülkeye. Yazık, birikimini korumaya çalışan vatandaşa. Ve en çok da, finansal piyasalarda kuralların herkese eşit uygulanmasını bekleyenlere…