Halk TV’de peş peşe ayrılıklar dikkat çekiyor. Seda Selek ve Sorel Dağıstanlı’nın ardından Buket Güler Ozan da kanaldan ayrıldığını duyurdu. Yaşanan süreç, kanal içindeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

EKRAN YÜZLERİ BİR BİR AYRILIYOR

Halk TV’de son dönemde yaşanan hareketlilik sürüyor. Kanalın tecrübeli sunucularından Buket Güler Ozan, yönetimle görüştüğünü ve istifa kararını ilettiğini açıkladı.

Daha önce ekran yüzleri Seda Selek ve Sorel Dağıstanlı da kanalla yollarını ayırmıştı. Ayrılıkların kısa sürede art arda gelmesi dikkat çekti.

YÖNETİM TARTIŞMALARI

Yaşanan ayrılıkların arka planında kanalın patronu Cafer Mahiroğlu’na dair görüş ayrılıkları ve çalışma koşulları iddiaları konuşuluyor. Sosyal medyada yapılan bazı açıklamalar da tartışmaları daha görünür hale getirdi.

Buket Güler Ozan sosyal medya hesabından şunları yazdı:

Yaşananların ardından benim de sizlerle paylaşmak istediklerim var. Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim, Halk TV ile yollarımı ayırma kararımı bugün yöneticilerime ilettim.

Yıllarca editöryal bağımsızlığımıza gölge düşürmeden çalışmamızı sağlayan yöneticilerimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Bu süreçte; ayrılan ya da kalan, mesleğimizin haysiyetini her koşulda koruyan tüm meslektaşlarımla dayanışma içindeyim.

Yaşasın hakikat, yaşasın gazetecilik!

GEÇTİĞİMİZ YILDA TOPLU İSTİFALAR OLMUŞTU

Halk TV’de daha önce de önemli ayrılıklar yaşanmıştı. Şule Aydın, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Timur Soykan, Murat Ağırel ve Serpil Yılmaz gibi isimler, 2025’te “Kayda Geçsin” ekibiyle birlikte kanaldan ayrılmıştı.

Ayrıca farklı dönemlerde İsmail Küçükkaya, Ebru Baki, Şirin Payzın ve İrfan Değirmenci gibi isimlerin de kanalla yolları ayrılmıştı.