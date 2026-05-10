Kurban Bayramı öncesi milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesiyle ilgili detaylar netleşmeye başladı. Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da emeklilere 4 bin TL bayram ikramiyesi ödenmesi bekleniyor.
Dilekçe tarihini geçiren emekliler bayram ikramiyesi alamayacak
Bayram ikramiyesi almayı bekleyen ve emeklilik dilekçesini bu ay içerisinde veren vatandaşlar, emeklilik statüsünün 1 Haziran itibarıyla başlayabileceği için emekli bayram ikramiyesinden faydalanamayacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyelerin erken ödenmesi için çalışma yapılacağını ifade ederken, bazı vatandaşların bu ödemeden yararlanamayacağı belirtildi.
Fakat ikramiyeden faydalanabilmek için emeklilik statüsünün belirli tarihler itibarıyla tamamlanmış olması gerekiyor.
Kurban Bayramı’nın bu sene 27 Mayıs tarihinde başlayacak olması sebebiyle, ikramiye alabilmek için vatandaşların en geç 1 Mayıs itibarıyla emekli aylığı bağlanma şartlarını karşılamış olması gerekiyordu.
Emeklilik dilekçesini mayıs ayı içinde teslim eden vatandaşların emeklilik statüsünün 1 Haziran itibarıyla başlayabileceği belirtiliyor.
Bu sebeple mayıs ayında başvuru yapan bazı kişiler, Kurban Bayramı için ödenecek 4 bin TL’lik emekli ikramiyesinden faydalanamayacak.
Tıpkı Ramazan Bayramı döneminde olduğu gibi, şartları sağlayan tüm hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak.