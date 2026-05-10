Halk TV'de son dönemde yaşanan istifalar ve yönetimsel tartışmaların ardından kanalın patronu Cafer Mahiroğlu'ndan beklenen açıklama geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna seslenen Mahiroğlu, kendisine yönelik bir "düğmeye basılmışçasına" başlatılan saldırıların tesadüf olmadığını savundu. Özellikle muhalif kanatta tek haber kanalı olmanın getirdiği sorumluluklara değinen Mahiroğlu, editoryal tercihler nedeniyle ekrana çıkamayanların ve "maaşlı trollerin" kanalı hedef aldığını iddia etti.

"AYRILANLAR PROFESÖR MAAŞI ALIYORDU"

Tartışmaların odağındaki "emek sömürüsü" iddialarına doğrudan yanıt veren Mahiroğlu, işten ayrılan veya çıkarılan isimlerin aldığı ücretlere dikkat çekti. İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Mahiroğlu, "Ayrılan arkadaşlar, bir bilim insanının, hayat kurtaran bir doktorun veya çocuklarımızı yetiştiren profesörlerin aldığı maaşı alıyorlardı" diyerek yapılan eleştirilerin haksız olduğunu vurguladı.

Mahiroğlu'nun soysal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Halk TV’nin muhaliflerin izlediği tek haber kanalı olması, doğal olarak birçok sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Bu durumun getirilerini nasıl sahipleniyorsak, götürülerini de sahiplenmek benim sorumluluğumdadır.

Öncelikle dışarıdan yazanlara birkaç şey söylemek istiyorum: Kendilerini muhalif kesime tanıtmak ve önemli hissetmek isteyenler, editoryal. nedenlerle Halk TV’ye çıkamayınca doğal olarak bize saldırıyorlar. Ekranda yer bulamadıkları ve şöhret peşinde koştukları için bu kampanyaya katılmalarını anlıyorum.

Muhalif gazeteci görünümlü maaşlı troller de görevlerini yapıyorlar çünkü aldıkları paranın hakkını veriyorlar. En çok da anları anlıyorum.

Yola çıkarken nasıl bir yükün altına girdiğimin, nelerle karşılaşabileceğimin ve ne tür saldırılara maruz kalabileceğimin farkındaydım. Bunun nasıl bir mücadele olacağını da biliyordum.

Bu dönemde bana yönelik bir anda düğmeye basılmışçasına başlayan organize saldırının tesadüf olmadığını da biliyorum.

Üzücü olan bu operasyona arkadaşlarımızın da katılması. Neyin içinde olduklarını bildiklerine emin değilim ama emek sömürüsü konusunda söyleyeceklerim var… İddialar gerçeği yansıtmıyor, zaten niyet de gerçekleri konuşmak değil anladığım kadarıyla. Madem burada konuşuldu söyleyeyim: Ayrılan arkadaşlar geleceğimize hizmet eden bir bilim insanının, hayat kurtaran bir doktorun, çocuklarımızı yetiştiren profesörlerin aldığı maaşı alıyorlardı.

Dünden beri devam eden saldırı ne ilk ne de son olacak ama ne olursa olsun Halk TV, halkın gerçek haberlere ulaşması için mücadeleye aynı kararlılıkla devam edecek. Üstlendiğim tarihi misyonu 3-5 troll ve şöhret sevdalısı için terk edeceğimi sananlar yanılıyorlar."