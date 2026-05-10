Girdi maliyetleri ve yetersiz desteklerden yakınan üreticilere seslenen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, çözüm önerilerini kalem kalem sıraladı. Kanunen gayrisafi milli hasılanın %1’inin çiftçiye ayrılması gerektiğini hatırlatan Dervişoğlu, şu rakamları paylaştı:

"Türkiye'de gayrisafi milli hasıla 1.5 trilyon dolar. Çiftçiye verilmesi gereken pay 15 milyar dolardır. Devlet şu an çiftçiye borçlu durumda. Eğer bu hak ödenirse, üretici malını değerinde satar, vatandaş da pazardan uygun fiyata ürün alır."

ZİRAAT BANKASI ELEŞTİRİSİ: ÇİFTÇİ YERİNE MEDYA PATRONUNA KREDİ

Ziraat Bankası’nın kuruluş amacından saptığını iddia eden Dervişoğlu, bankanın faiz gelirlerinin %97 arttığını vurguladı. "Üreticinin traktörü ve tarlası hacizliyken, Ziraat Bankası medya kuruluşu satın alanlara 400 milyon dolar kredi veriyor" diyen İYİ Parti lideri, bu adaletsizliği bitireceklerini söyledi.

"DEMİREL GİTTİ, YENİ BABASI GELDİ"

Konuşması sırasında üreticilerden büyük alkış alan Dervişoğlu, Türk siyasetinin efsaneleşmiş "Baba" figürüne atıfta bulunarak şunları kaydetti:

"Yetkiyi aldığımızda çiftçinin borcunu 2 sene içinde devlet kasasından ödeyeceğim. Bu sizin ödenmemiş hakkınızdır. Size yıllardır 'Benim çiftçim' demiyorlar. İşte ben diyorum; benim işçim, benim çiftçim, benim emeklim, benim yetimim... Kimse sahipsiz değil. Çiftçinin babası Süleyman Demirel gitti, yeni babası geldi."

"SEÇİMDEN SONRA SARAY YOK"

Türkiye'deki ekonomik krize değinen Dervişoğlu, bir üreticinin "Sarayda kriz yok" sözlerine ise net bir yanıt vererek "Türkiye’de krizin olmadığı tek yer saray. Allah nasip ederse seçimden sonra o saray da yok. Ondan sonra sadece Çankaya Köşkü var." dedi.

Dervişoğlu, İzmir temaslarının ardından bölgedeki saha çalışmalarına devam edeceğini belirterek Ödemiş'ten ayrıldı.